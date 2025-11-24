Erdoğan ile Güney Kore Devlet Başkanı Myung bir araya geldi: 3 anlaşma imzalandı

AKP Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Güney Kore Devlet Başkanı Lee Jae Myung, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde, baş başa ve heyetler arası görüşme gerçekleştirdi. Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Güney Kore Devlet Başkanı Lee, görüşme sonrası ortak basın toplantısı düzenledi.

Erdoğan'ın açıklamasının satır başları şöyle:

Yaptığımız ikili görüşmede savunma sanayisine yönelik adımları Güney Kore ile atabileceğimizi konuştuk.

Nükleer güç santrali kurulması konusunda da ilgili kurumlarımız arasında görüşmelerimiz sürüyor.

Gazze'deki durum özelinde Türkiye ve Güney Kore olarak ateşkesin sürdürülmesini, masum insanların öldürülmemesini ve iki devletli çözümü savunuyoruz.

(Rusya-Ukrayna Savaşı) Türkiye olarak, İstanbul süreci başta olmak üzere kalıcı barışı teminen yürütülecek tüm diplomatik girişimlere destek vermeye devam edeceğiz.

(Güney Kore ile) Suriye, Gazze, Ukrayna'nın yeniden imarı dahil Irak, Afrika ve Orta Asya gibi farklı coğrafyalarda birlikte çalışabileceğimizi düşünüyoruz.

3 ANLAŞMA İMZALANDI

İki ülke arasında 3 anlaşma imzalandı. "Türkiye Nükleer Enerji Anonim Şirketi (TÜNAŞ) ile Kore Elektrik Enerjisi Kurumu (KEPCO) Arasında Nükleer Enerji İşbirliğine İlişkin Mutabakat Zaptı"nı TÜNAŞ Genel Müdürü Necati Yamaç ve KEPCO CEO'su Kim Dong-Cheol imzaladı.