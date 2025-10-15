Erdoğan ile Gürcistan Cumhurbaşkanı Kavelashvili maçı birlikte izledi

A Milli Futbol Takımı, 2026 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri E Grubu dördüncü maçında Gürcistan ile karşı karşıya geldi. Kocaeli Stadı'nda saat 21.45'te başlayan maçı Romanya Futbol Federasyonundan hakem Radu Petrescu yönetti.

AKP Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Gürcistan Cumhurbaşkanı Mikheil Kavelashvili ile birlikte Kocaeli Stadyumu’nda oynanan Türkiye-Gürcistan maçını birlikte izledi. İki lider, karşılaşmayı protokol tribününden yan yana izlerken zaman zaman maça ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

TÜRKİYE, 4-1 MAĞLUP ETTİ

Türkiye, 14. dakikada Kenan Yıldız, 22. ve 52. dakikalarda Merih Demirel ve 35. dakikada Yunus Akgün’ün golüyle Gürcistan karşısında 4-0 öne geçti. Gürcistan 64. dakikada Giorgi Koçaraşvili’nin attığı golle skoru 4-1 yaptı. Karşılaşmanın kalan dakikalarında başka gol sesi çıkmadı ve Türkiye, Gürcüstan’ı 4-1 mağlup etti.