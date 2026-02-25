Erdoğan ile HÜDAPAR Genel Başkanı Yapıcıoğlu, Külliye'de bir araya geldi
HÜDAPAR Genel Başkanı Zekeriya Yapıcıoğlu, AKP Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde ziyaret etti.
Kaynak: ANKA
AKP Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, HÜDAPAR Genel Başkanı Zekeriya Yapıcıoğlu ile bir araya geldi.
Erdoğan Dijital Medya isimli X hesabından yapılan paylaşımda şu ifadelere yer verildi:
"Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan, Hür Dava Partisi (HÜDA PAR) Genel Başkanı Zekeriya Yapıcıoğlu'nu Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde kabul etti."