Giriş / Abone Ol
Google Play Store
App Store
Birgün Gazetesi Birgün Gazetesi
Abone

Erdoğan ile HÜDAPAR Genel Başkanı Yapıcıoğlu, Külliye'de bir araya geldi

HÜDAPAR Genel Başkanı Zekeriya Yapıcıoğlu, AKP Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde ziyaret etti.

Güncel
  • 25.02.2026 18:36
  • Giriş: 25.02.2026 18:36
  • Güncelleme: 25.02.2026 18:42
Kaynak: ANKA
Erdoğan ile HÜDAPAR Genel Başkanı Yapıcıoğlu, Külliye'de bir araya geldi
Fotoğraf: ANKA

AKP Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, HÜDAPAR Genel Başkanı Zekeriya Yapıcıoğlu ile bir araya geldi.

Erdoğan Dijital Medya isimli X hesabından yapılan paylaşımda şu ifadelere yer verildi:

"Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan, Hür Dava Partisi (HÜDA PAR) Genel Başkanı Zekeriya Yapıcıoğlu'nu Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde kabul etti."

BirGün'e Abone Ol