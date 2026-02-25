Erdoğan ile HÜDAPAR Genel Başkanı Yapıcıoğlu, Külliye'de bir araya geldi

AKP Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, HÜDAPAR Genel Başkanı Zekeriya Yapıcıoğlu ile bir araya geldi.

Erdoğan Dijital Medya isimli X hesabından yapılan paylaşımda şu ifadelere yer verildi:

"Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan, Hür Dava Partisi (HÜDA PAR) Genel Başkanı Zekeriya Yapıcıoğlu'nu Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde kabul etti."