Erdoğan ile İngiltere Başbakanı Starmer, Eurofighter Typhoon anlaşmasını imzaladı

AKP Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve İngiltere Başbakanı Keir Starmer, iki ülke arasında Eurofighter Typhonn savaş uçağı işbirliği anlaşmasını imzaladı.

Erdoğan "Eurofighter Typhonn savaş uçaklarının tedarikine dair uygulama düzenlemeleri heyetlerarası görüşmelerde imzalandı" ifadelerini kullandı. Erdoğan, "Birleşik Krallık ile bu işbirliğimizin savunma sanayiinde müşterek projelere de kapı aralayacağına inanıyorum" diye konuştu.

"İKİ YAKIN MÜTTEFİK"

Erdoğan'ın "iki yakın müttefik" vurgusu dikkat çekti. Erdoğan, "Bu mutabakatı iki yakın müttefik olarak aramızdaki stratejik ilişkilerin yeni bir nişanesi olarak görüyorum" dedi.

"NATO'DAKİ GÜVENLİĞİ ARTIRACAK"

Erdoğan, söz konusu anlaşmayla birlikte NATO'nun güvenliğinin artacağını ifade etti: "Bu NATO'daki güvenliği derinleştirecek, artıracak. İkili savunma sanayindeki işbirliğini artıracak."

YAŞAR GÜLER: 12'ŞER TANESİ KATAR VE UMMAN'DAN, 20'Sİ İNGİLTERE'DEN TOPLAM 44 UÇAK ALINACAK

Anlaşmanın ardından konuyla ilgili değerlendirme yapan Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Katar ve Umman'dan 12'şer, İngiltere'den 20 olmak üzere toplam 44 Eurofighter Typhoon alımı yapılacağını bildirdi.