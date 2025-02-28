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Erdoğan ile İngiltere Başbakanı Starmer telefonda görüştü

AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İngiltere Başbakanı Keir Starmer ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Güncel
  • 28.02.2025 22:14
  • Giriş: 28.02.2025 22:14
  • Güncelleme: 28.02.2025 22:17
Kaynak: AA
Erdoğan ile İngiltere Başbakanı Starmer telefonda görüştü

AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İngiltere Başbakanı Keir Starmer ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığının sosyal medya hesabından yapılan paylaşıma göre, görüşmede Türkiye ile İngiltere ikili ilişkileri, bölgesel ve küresel konular ele alındı.

Türkiye'nin, Rusya ile Ukrayna arasındaki savaşın bir an önce adil ve kalıcı barışla sonuçlanarak sona ermesi için gayret gösterdiğini ifade eden Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye'nin barışı kolaylaştırmak için müzakerelere ev sahipliği yapmak dahil, üzerine düşeni bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da yapmaya hazır olduğunu belirtti.

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