Erdoğan ile İspanya Başbakanı Pedro Sanchez Dolmabahçe'de bir araya geldi

AKP Genel Başkanı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İstanbul Dolmabahçe’deki çalışma ofisinde İspanya Başbakanı Pedro Sanchez ile bir araya geldi.

Görüşmede Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Cumhurbaşkanı Dış Politika ve Güvenlik Başdanışmanı Akif Çağatay Kılıç, Cumhurbaşkanı İletişim Başkanı Fahrettin Altun da yer aldı.

Görüşmede Türkiye ile İspanya arasındaki ikili ilişkileri masaya yatırılacak. Erdoğan-Sanchez görüşmesinin ana gündem maddesi ise İsrail’in Gazze’ye saldırıları olması bekleniyor.