Erdoğan ile NATO Sekreteri, TUSAŞ saldırısını görüştü

Cumhurbaşkanı Erdoğan, NATO Genel Sekreteri Rutte ile telefonda görüştü. Rutte, TUSAŞ'a yönelik saldırı nedeniyle geçmiş olsun dileklerini ve dayanışma mesajlarını iletti.

Ankara'da Türk Havacılık ve Uzay Sanayii tesisine yönelik saldırıda 4 kişi yaşamını yitirmiş, 14 kişi yaralanmıştı.