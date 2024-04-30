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Erdoğan ile Özel, AKP Genel Merkezi'nde görüşecek

AKP Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, CHP Genel Başkanı Özgür Özel'i, Saray'da değil AKP Genel Merkezi'nde kabul edecek.

Güncel
  • 30.04.2024 18:09
  • Giriş: 30.04.2024 18:09
  • Güncelleme: 30.04.2024 19:11
Kaynak: AA
Erdoğan ile Özel, AKP Genel Merkezi'nde görüşecek

AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, CHP Genel Başkanı Özgür Özel'i AKP Genel Merkezi'nde kabul edecek.

Edinilen bilgiye göre, AKP'li Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Özel görüşmesi, 2 Mayıs Perşembe günü saat 16.00'da yapılacak.

Erdoğan ile Özel, 23 Nisan'da TBMM'de düzenlenen resepsiyonda bir araya gelmiş ve kısa bir görüşmenin ardından CHP Genel Başkanı Özel, özel kalemlerin buluşma tarihini belirleyeceklerini duyurmuştu. Özel-Erdoğan görüşmesi tartışmalara neden olmuştu. CHP'nin eski genel başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, "Saray'la müzakere edilmez, mücadele edilir" demişti. 

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