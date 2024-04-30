Erdoğan ile Özel, AKP Genel Merkezi'nde görüşecek
AKP Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, CHP Genel Başkanı Özgür Özel'i, Saray'da değil AKP Genel Merkezi'nde kabul edecek.
Kaynak: AA
AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, CHP Genel Başkanı Özgür Özel'i AKP Genel Merkezi'nde kabul edecek.
Edinilen bilgiye göre, AKP'li Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Özel görüşmesi, 2 Mayıs Perşembe günü saat 16.00'da yapılacak.
Erdoğan ile Özel, 23 Nisan'da TBMM'de düzenlenen resepsiyonda bir araya gelmiş ve kısa bir görüşmenin ardından CHP Genel Başkanı Özel, özel kalemlerin buluşma tarihini belirleyeceklerini duyurmuştu. Özel-Erdoğan görüşmesi tartışmalara neden olmuştu. CHP'nin eski genel başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, "Saray'la müzakere edilmez, mücadele edilir" demişti.