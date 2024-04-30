Erdoğan ile Özel, AKP Genel Merkezi'nde görüşecek

AKP Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, CHP Genel Başkanı Özgür Özel'i, Saray'da değil AKP Genel Merkezi'nde kabul edecek.

Güncel 30.04.2024 18:09 Giriş: 30.04.2024 18:09

Güncelleme: 30.04.2024 19:11 Kaynak: AA

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