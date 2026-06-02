Erdoğan ile Paşinyan telefonda görüştü: Normalleşme süreci ve bölgesel konular ele alındı

AKP Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan telefonda görüştü.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, Paşinyan görüşmede, Erdoğan'ın geçmiş Kurban Bayramı'nı tebrik etti.

Görüşmede, Türkiye-Ermenistan ikili ilişkilerinin normalleşme süreci ve bölgesel konular ele alındı.

Erdoğan, Türkiye ile Ermenistan arasındaki normalleşmenin doğrudan ticaretin başlatılmasına yönelik adımlarla sürdüğünü belirtti.

Türkiye'nin bölgesinde barış ve istikrar için gayret gösterdiğine işaret eden Erdoğan, bu doğrultuda atılacak adımları her zaman destekleyeceklerini vurguladı.