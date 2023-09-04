Erdoğan ile Putin'in görüşmesi başladı

AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, Rusya Devlet Başkanı Putin ile Soçi'deki görüşmesi başladı. Putin "Tahıl anlaşmasını gündeme getireceksiniz, biz bu görüşmelere açığız" dedi. Erdoğan ise "Dünyaya verilecek mesaj, özellikle az gelişmiş Afrika ülkelerine yönelik bir adım, çok önemli olacak" dedi.

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