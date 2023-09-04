Erdoğan ile Putin'in görüşmesi başladı
AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, Rusya Devlet Başkanı Putin ile Soçi'deki görüşmesi başladı. Putin "Tahıl anlaşmasını gündeme getireceksiniz, biz bu görüşmelere açığız" dedi. Erdoğan ise "Dünyaya verilecek mesaj, özellikle az gelişmiş Afrika ülkelerine yönelik bir adım, çok önemli olacak" dedi.
AKP Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, Rusya Devlet Başkanı Putin ile Soçi'deki görüşmesi başladı.
Erdoğan, Rusya Federasyonu Devlet Başkanı Vladimir Putin'in davetine icabetle günübirlik çalışma ziyareti gerçekleştirmek üzere "TUR" uçağıyla saat 12.15'te Rusya'ya geldi.
Erdoğan'ı, Soçi Uluslararası Havalimanı'nda Krasnodar Bölge Vali Yardımcısı Aleksandr Ruppel, Soçi Belediye Başkanı Aleksey Kopaygorodskiy, Rusya Dışişleri Bakanlığı Devlet Protokolü Genel Müdür Yardımcısı İgor Bogdaşev, Türkiye Cumhuriyeti Moskova Büyükelçisi Mehmet Samsar ile diğer yetkililer karşıladı.
Recep Tayyip Erdoğan ile Vladimir Putin, ikili görüşme öncesi basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.
İlk olarak söz alan Putin, açıklamasında, "Yakın zamanda hem gaz konusunda hem başka alanlarda önemli adımlar atacağız" dedi.
"Ukrayna krizini görüşeceğiz" diyen Putin, "Tahıl anlaşmasını gündeme getireceksiniz, biz bu görüşmelere açığız" ifadelerini kullandı.
ERDOĞAN: VERİLECEK MESAJ ÇOK ÖNEMLİ OLACAK
Putin'den sonra konuşan Erdoğan ise "Şu anda Türkiye ile Rusya arasındaki dış ticaret hacmimiz 62 milyar dolar. 100 milyar hedefine yürüyor olmamız bizi çok mutlu ediyor" ifadelerini kullandı.
Tahıl koridoru anlaşmasına değinen Erdoğan, "Yapacağımız görüşmeden sonra dünyaya verilecek mesaj, özellikle az gelişmiş Afrika ülkelerine yönelik bir adım, çok önemli olacak" ifadelerini kullandı.