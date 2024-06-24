Erdoğan ile Putin Kazakistan’da bir araya gelebilir

Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan’ın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in bir görüşme yapabileceğine dair açıklaması sonrası, “Evet. Böyle bir imkan şu anda değerlendiriliyor” dedi.

Güncel 24.06.2024 21:54 Giriş: 24.06.2024 21:54

Güncelleme: 24.06.2024 21:57 Kaynak: İHA

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FOTOĞRAF: İHA (Arşiv)