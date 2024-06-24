Erdoğan ile Putin Kazakistan’da bir araya gelebilir
Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan’ın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in bir görüşme yapabileceğine dair açıklaması sonrası, “Evet. Böyle bir imkan şu anda değerlendiriliyor” dedi.
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan’ın Rusya Dışişleri Bakanı Vladimir Putin ile Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan arasında önümüzdeki günlerde Kazakistan’da gerçekleşmesi planlanan Şanghay İşbirliği Örgütü (ŞİÖ) toplantısında bir görüşme planlanabileceğine dair açıklamasından sonra Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov’dan yanıt geldi.
Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan’ın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in bir görüşme yapabileceğine dair açıklaması sonrası Rus basınına yaptığı açıklamada, ihtimali doğruladı. Peskov, “Evet. Böyle bir imkan şu anda değerlendiriliyor” dedi.