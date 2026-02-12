Erdoğan ile Sırbistan Cumhurbaşkanı Vucic bir araya geldi

AKP Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Sırbistan Cumhurbaşkanı Aleksandar Vucic ile bir araya geldi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Vucic'i Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nin giriş kapısında karşıladı.

Merdivenlerde Türkiye ve Sırbistan bayrakları önünde fotoğraf çektiren Erdoğan ve Vucic, daha sonra görüşmeye geçti.

İkili ve heyetler arası görüşme sonrası Erdoğan ve Vucic, anlaşmaların imza törenine katılacak, ortak basın toplantısı düzenleyecek.

Görüşmeye, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan ile Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler de katıldı.

CUMHURBAŞKANLIĞINDAN AÇIKLAMA

Cumhurbaşkanlığı'nın resmi internet sitesinden yapılan yazılı açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

