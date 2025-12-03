Erdoğan ile Stubb telefonda görüştü

AKP Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Finlandiya Cumhurbaşkanı Alexander Stubb telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Görüşmede Rusya-Ukrayna Savaşı, Finlandiya ile ikili ticaret, Gazze konuları gündeme geldi.

Erdoğan ayrıca Finlandiya’nın 6 Aralık Bağımsızlık Günü’nü de kutladı.

İletişim Başkanlığı görüşmeyle ilgili açıklama yayımladı. Buna göre görüşmenin detayları ve açıklama şöyle:

"Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan, Finlandiya Cumhurbaşkanı Alexander Stubb ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Görüşmede Türkiye ile Finlandiya ikili ilişkileri bölgesel ve küresel konular ele alındı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan görüşmede, Türkiye ile Finlandiya arasında ikili ticaret hacmini artırmak için gayret gösterdiklerini, ilişkileri atılacak adımlarla ileriye taşımayı hedeflediklerini ifade etti.

Cumhurbaşkanımız, Türkiye’nin Ukrayna ile Rusya arasındaki barış sürecinin başarıyla tamamlanması için gayret gösterdiğini, İstanbul müzakerelerinin işlevselliği kanıtlanmış bir diplomatik zemin olduğunu belirtti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye’nin Gazze’deki ateşkesin uygulanmasını yakından takip ettiğini, bölgede kalıcı barışın iki devletli çözüm vizyonuyla mümkün olduğunu, Finlandiya’nın Filistin Devleti’ni tanımasının memnuniyet verici olacağını ifade etti.

Cumhurbaşkanımız görüşmede, Finlandiya’nın 6 Aralık Bağımsızlık Günü’nü de kutladı."