'Erdoğan ile telefonda görüştü' iddiası: Dervişoğlu'ndan açıklama geldi

İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu, AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile telefonda görüştüğü iddiasına ilişkin açıklama yaptı.

Nefes gazetesine konuşan Dervişoğlu, "Cumhurbaşkanı Erdoğan ile telefonda görüştüğüme dair iddialar yalandan ibaret" ifadelerini kullandı.

Bazı sosyal medya hesaplarında paylaşılan iddialarda, görüşmede Erdoğan’ın, “CHP’nin domine ettiği muhalefet gündeminden uzak kaldığı için” Dervişoğlu’na teşekkür ettiği, Dervişoğlu'nun ise “ülkenin istikrarı için elini taşın altına koymaktan çekinmeyeceğini” söylediği öne sürülmüştü.

İddialara göre, iki liderin temaslarını sürdürme konusunda karşılıklı mesaj verdiği ileri sürüldü.