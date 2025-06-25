Erdoğan ile Trump Lahey'de görüştü: İkili İlişkiler, bölgesel ve küresel konular ele alındı

AKP'li Cumhurbaşkanı Erdoğan, "NATO Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi" için bulundukları Hollanda'nın Lahey kentinde ABD Başkanı Trump ile bir araya geldi.

İletişim Başkanlığı’ndan yapılan açıklamaya göre, görüşmede Türkiye ile ABD arasındaki ikili ilişkilerin yanı sıra, bölgesel ve küresel gelişmeler ele alındı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, iki ülke arasında özellikle enerji ve yatırım alanlarında büyük bir potansiyel bulunduğunu belirtti. Erdoğan, savunma sanayiindeki iş birliğinin geliştirilmesinin, tarafların 100 milyar dolarlık ticaret hacmi hedefine ulaşmasını kolaylaştıracağını ifade etti.

Görüşmede Erdoğan, İsrail ile İran arasında ABD Başkanı Trump’ın girişimleriyle sağlanan ateşkesi memnuniyetle karşıladığını ve bunun kalıcı olması yönündeki temennisini dile getirdi. Gazze’deki insani trajedinin sona ermesi ve Rusya-Ukrayna savaşının barışçıl yollardan çözülmesi için yakın diyaloğun önemine dikkat çekti.

İki lider, NATO’nun önde gelen müttefikleri olarak, İttifak’ın caydırıcılığının artırılması yönünde atılacak adımların önemine vurgu yaptı.