Erdoğan ile Trump telefonda görüştü: Gündem Suriye, Lübnan ve NATO Zirvesi

Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, ABD Başkanı Donald Trump ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. İletişim Başkanlığı tarafından paylaşılan açıklamada, görüşmenin odak noktasını Türkiye-ABD ikili ilişkilerinin yanı sıra bölgesel ve küresel meselelerin oluşturduğu belirtildi.

SURİYE VE LÜBNAN GÜNDEMİ

Açıklamaya göre Erdoğan, çatışma bölgelerinde ateşkesin uzatılmasını "müspet bir gelişme" olarak nitelendirerek, ihtilaflı konularda diplomatik çözüm arayışlarına destek mesajı verdiğini ifade etti. Suriye’de "istikrarın kök salmasının" bölge için kazanım olduğunu savunan Erdoğan, Türkiye’nin bu ülkeye yönelik desteğinin süreceğini belirtti. Lübnan’daki gerilime de değinen Erdoğan’ın, durumun daha da kötüleşmesinin önüne geçilmesi gerektiğini vurguladığı aktarıldı.

NATO ZİRVESİ İÇİN "AZAMİ GAYRET"

Görüşmede yaklaşan NATO Ankara Zirvesi hazırlıkları da gündeme geldi. Zirve’nin başarılı geçmesi için "azami gayret" gösterildiğini aktaran Erdoğan, ABD’nin San Diego kentindeki bir camiye düzenlenen saldırı nedeniyle Trump’a taziye dileklerini iletti. Türkiye’nin inanç temelli her türlü "nefret suçuna" karşı olduğunu savunan Erdoğan, söz konusu saldırıyı "menfur" olarak nitelendirdi.

TRUMP'TAN AÇIKLAMA: ARAMIZ ÇOK İYİ

ABD Başkanı Trump, Cumhurbaşkanı Erdoğan ile bugün yaptığı telefon görüşmesinin sorulması üzerine, "Cumhurbaşkanı Erdoğan ile çok iyi bir telefon görüşmesi yaptık. Aramızda çok iyi bir ilişki var. Kendisi güçlü biri, ama onunla başka kimsenin sahip olmadığı bir ilişkim var" ifadesini kullandı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan ile arasındaki ikili ilişkiye işaret eden Trump, "Bence kendisi çok iyi bir müttefik oldu. Bazıları bundan şüphe duyabilir, ama bence harika bir müttefik oldu ve halkı ona saygı duyuyor" diye konuştu.