AKP Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Erdoğan ile YSK Başkanı Ahmet Yener bir araya geldi.

  • 17.12.2025 18:19
  • Giriş: 17.12.2025 18:19
  • Güncelleme: 17.12.2025 19:03
Kaynak: Haber Merkezi
Erdoğan ile Yüksek Seçim Kurulu Başkanı Yener bir araya geldi
FOTOĞRAF: AA

AKP Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Yüksek Seçim Kurulu (YSK) Başkanı Ahmet Yener'i Cumhurbaşkanlığı'nda kabul etti.

Cumhurbaşkanlığı'nın internet sitesinde yer alan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan, Yüksek Seçim Kurulu (YSK) Başkanı Ahmet Yener'i Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde kabul etti."

Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki kabul, basına kapalı gerçekleştirildi. Görüşmeyle ilgiliyse bilgi verilmedi.

