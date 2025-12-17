Erdoğan ile Yüksek Seçim Kurulu Başkanı Yener bir araya geldi
AKP Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Erdoğan ile YSK Başkanı Ahmet Yener bir araya geldi.
Kaynak: Haber Merkezi
AKP Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Yüksek Seçim Kurulu (YSK) Başkanı Ahmet Yener'i Cumhurbaşkanlığı'nda kabul etti.
Cumhurbaşkanlığı'nın internet sitesinde yer alan açıklamada şu ifadelere yer verildi:
"Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan, Yüksek Seçim Kurulu (YSK) Başkanı Ahmet Yener'i Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde kabul etti."
Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki kabul, basına kapalı gerçekleştirildi. Görüşmeyle ilgiliyse bilgi verilmedi.