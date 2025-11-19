Erdoğan ile Zelenski'den görüşme sonrası ortak açıklama

Türkiye'de gerçekleşen AKP'li Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Ukrayna Devlet Başkanı Zelenski arasındaki görüşme sona erdi. Liderler açıklama yapıyor.

Erdoğan, düzenlenen ortak basın toplantısında şöyle konuştu:

"Kendilerini bu yıl içerisinde iki defa daha misafir etmiştik. İkili ilişkilerimizin yanı sıra Ukrayna'daki savaşın çözüme kavuşturulması için görüş alışverişinde bulunmuştuk. Nitekim Sayın Devlet Başkanı'nın Mayıs ayındaki son ziyaretinin hemen ertesinde Ukrayna ve Rusya heyetleri arasında üç yılı aşkın süre başlatılan doğrudan görüşmelere ev sahipliği yaptık. Gerçekleştirilen üç tur müzakerede bilhassa insani konularda ilerleme sağlanması mümkün oldu. Ayrıca taraflar arasında ateşkes ve barışa dair görüşler ile askeri meseleler doğrudan ele alınabildi. Bunların tamamını kıymetli adımlar olarak görüyoruz.

"SALDIRILAR VE CAN KAYIPLARI TELAFİSİ GÜÇ YIKIMLARI BERABERİNDE GETİRİYOR"

Bugünkü görüşmelerimizde de İstanbul sürecinin pragmatik ve sonuç odaklı bir anlayışla sürdürülmesi gereği üzerinde durduk. Her iki taraf için de savaşın yıpratıcı etkilerin giderek derinleştiği dönemde İstanbul görüşmelerinin diplomatik çözüme yönelik çalışmalarda önemli bir merhale teşkil ettiğine inandığımızı belirttim. Özellikle enerji altyapılarına yönelik artan saldırılar ve yaşanan can kayıpları her iki taraf için telafisi güç yıkımları da beraberinde getiriyor. İstanbul sürecinin daha kapsamlı içerikle artık akut hal alan sorunları giderecek şekilde yeniden devreye girmesinin faydalı olacağı kanaatindeyiz. Bölgede akan kanın durmasını arzu eden tüm ortaklarımızdan da İstanbul sürecine yönelik yapıcı yaklaşım sergilemelerini bekliyoruz.

"AMERİKA'NIN SÜRECE DAHİLİNİ ÖNEMSİYORUZ"

Değerli dostum Zelenski ile bugün görüşmelerimizde ikili konuları değerlendirdik. Stratejik ortağımız Ukrayna'nın toprak bütünlüğü, egemenliği ve bağımsızlığına olan bağımlılığımızı bir kez daha teyit ettik. Bu minvalde Ukrayna ile aramızda müstesna bir tarih ve kültür bağı olan Kırım Tatarlarına desteğimizin süreceğini de belirtmek isterim. Savaşın tüm zorluklarına rağmen ikili ticaret hacmimizi 10 milyar dolara çıkarmayı hedefliyoruz. Bu güç koşullarda ülkeyi terk etmeyerek cesaretle çalışmalarına devam eden Türk müteşebbislerin desteği ile yeniden imar konusunda Ukrayna'ya katkı sunmayı arzuluyoruz. Ancak evvela ateşkesi hızlandıracak adil ve kalıcı barışın önünü açacak önerileri Türkiye olarak Rusya ile de ele alma konusunda her daim hazırız. Bu bağlamda müttefikimiz Amerika'nın da sürece dahilini önemsiyoruz. Bu düşüncelerle sözlerime son verirken savaşta hayatını kaybedenler için dost Ukrayna halkına taziyelerimi yineliyorum."

“TÜRKİYE'NİN, UKRAYNA'YA BU KADAR ÖNEM VERMESİ BİZİM İÇİN ÇOK ÖNEMLİ”

Zelensky sözlerine Cumhurbaşkanı Erdoğan’a teşekkür ederek başladı ve şunları söyledi:

“Özellikle Türkiye'nin, Ukrayna'ya bu kadar önem vermesi bizim için çok önemli. Bu yıl da ilk görüşmemiz değil zaten biliyorsunuz. Sayın Cumhurbaşkanı bunun için de ayrıca size teşekkür etmek istiyoruz. Türkiye'nin, devletimize ve halkımıza karşı yürütülen Rus savaşına ilişkin ilkeli tutumu, Ukrayna için çok önemlidir. İşbirliğimiz için teşekkür etmek istiyorum.”

İş birliği için ve Türkiye'nin bu trajedi, bu Rus saldırganlığının tüm kilit unsurlarına yönelik net duruşu için teşekkür ediyorum. Türkiye'nin Ukrayna'nın bağımsızlığını, egemenliğini desteklediği için teşekkür etmek istiyorum.”

“BU GECE DÜNYA, YENİDEN RUS SALDIRGANLIĞINI VE BU SAVAŞI NEYİN GETİRDİĞİNİ GÖRDÜ”

Zelensky ayrıca, şöyle devam etti:

“Bizim egemenliğimiz, sivillerimizin, askerlerimizin, sıradan insanlarımızın yani hayatlarını savunan herkesin bir mücadelesidir. Bu bir meşru müdafaa hakkıdır. Bu gece dünya, yeniden Rus saldırganlığını ve bu savaşı neyin getirdiğini gördü. Şehirlerimize yeni bir Rus saldırısı yapıldı ve Rus İHA’ları ile füzeleri, sıradan konut binalarına doğrudan isabet etti. Sadece bir şehrimiz olan Ternopil'de bu Rus saldırısı nedeniyle 20'den fazla kişi hayatını kaybetti. Evlerinde bulunan, huzur içinde uyuyan insanlar...

Şu an itibariyle 25 kişinin öldüğü biliniyor. Bunların arasında iki çocuk var. Tüm ailelere başsağlığı diliyorum ve Sayın Cumhurbaşkanı başsağlığı dileklerini dile getirdiğiniz için de ayrıca teşekkür etmek istiyorum. Kurtarma çalışmaları hala devam ediyor. Maalesef enkaz altında insanların olabileceği biliniyor. Kurtarma ekipleri, mümkün zaman her şeyi yapmaya çalışıyor. Ayrıca diğer şehirlere ve erişim yerlerine de saldırılar yapıldı. Sadece bugünkü Rus saldırısında toplam 48 füze ve 476 saldırı amaçlı İHA kullanıldı. Bu savaş bu kadar kanlı. Ukrayna olarak, bu türlü saldırıya karşı sürekli savunma yapmak zorundayız.

“GEREKLİ FÜZELERİ, SİLAHLARI, EKİPMANLARI VE SAVAŞ UÇAKLARINI TEMİN ETMEK İÇİN ELİMİZDEN GELENİ YAPIYORUZ”

Hava savunmamız için gerekli füzeleri, savunucularımız için gerekli silahları, ekipmanları ve savaş uçaklarını arıyor ve gerçekten temin etmek için elimizden geleni yapıyoruz. Bu, kolay değildir. Bu, bir meydan okumadır ve bu her gün yapılan bir çalışmadır. Ukrayna'ya yardım eden herkese minnettarım.

Türkiye'ye de birlikte yürüttüğümüz tüm çalışmalar için de teşekkür etmek istiyorum. Sayın Cumhurbaşkanı ile savunma alanındaki iş birliğimizin geleceğini, ortak üretim projelerini ve hayatı daha etkili şekilde kurmak için koordinasyonu da ele aldık. Ekiplerimiz, bugün mutabık kaldığımız sorunların önünde de çalışacaklar. Sonuçları bekliyoruz. Elbette diplomatik alandaki durumu da detaylı şekilde görüştük. Şu anda pek çok süreç hızlandı, canlandı. Tüm bu faaliyetlerin adil bir barışa ve güvenliğin garanti altına alınmasına yönlendirilmesi için çaba gösteriyoruz.

“SAVAŞ, SONA ERMELİDİR VE BARIŞTAN BAŞKA ALTERNATİFİ YOKTUR”

Savaş, sona ermelidir ve barıştan başka alternatifi yoktur. Rusya, savaş ve insan öldürmenin hiçbir şekilde ödüllendirilemeyeceğini anlamalıdır. Ayrıca Rusya'nın, Ukrayna'ya da bölgemizdeki veya komşu bölgelerdeki herhangi bir ülkeye karşı her bir savaşı yeniden başlatma imkanı da kalmamalıdır. Türkiye’yle de bu konuda aynı görüşü paylaşıyoruz. Barış ve güvenlik garanti altına alınmalıdır. Bu güvenlik garantileri çok önemlidir. Tüm ortaklarımızla yakın koordinasyona ve çalışmaya devam edeceğiz.

Türkiye'nin desteği için minnettarız. Bir kez daha Sayın Cumhurbaşkanı Erdoğan'a teşekkür etmek istiyorum. Türk diplomasisinin gücüne ve Moskova'da anlaşılabilir olmasına güveniyoruz. Türkiye'nin Gönüller Koalisyonu’na özellikle askeri denizcilik bileşenine aktif katılımı da çok önemlidir. Karadeniz'deki güvenliğin önemini herkes anlıyor ve bu güvenlik yalnız Türkiye ile birlikte garanti altına alınabilir. Esir değişimlerini yeniden başlatmak için de çok çaba gösteriyoruz.

“UKRAYNALI ASKER ESİRLERİMİZİN, EVLERİNE DÖNMESİ İÇİN ÇABA GÖSTERİYORUZ”

Ukraynalı asker esirlerimizin, Rusya tarafından alıkonulan Ukraynalı sivillerin özellikle Kırım-Tatar siyasi ve dini esirlerin evlerine dönmesi için çaba gösteriyoruz. Elbette kaçırılan Ukraynalı çocukların geri dönmesi için de çalışıyoruz. Bizim ilgili platformlarımız çalışıyor. Türkiye'de de bu çalışmalar için oluşturduğumuz platformlar var. İnsanlarımızı geri döndürmek için şu anda bu konu üzerinde çalışıyoruz. Yıl sonuna kadar esir değişimlerini yeniden başlatmayı ve önemli sayıda esiri geri getirmiyor umuyoruz. Türkiye bu konuda çok büyük bir destek veriyor ve bunu gerçekten takdir ediyorum.

Sayın Cumhurbaşkanı size teşekkür etmek istiyorum. Hem bu görüşmeler hem de bu görüşmelerin sonucu için. İstanbul süreci kapsamında yapılan müzakerelerde, özellikle 2 bin küsur askerimiz geri döndü ya da geri dönme yolunda ilgili kararlar alındı. Tabii bu diplomatik çabalarımızı hızlandırmamız lazım.”