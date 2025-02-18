Erdoğan ile Zelenski'den ortak basın toplantısı: “Rusya, Ukrayna ve Amerika görüşmeleri için Türkiye ideal bir ev sahibi olacaktır"

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski, AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile ortak basın toplantısında konuştu.

Görüşme kapsamında ülkeler arasında iki anlaşma imzalandı.

Basın toplantısında konuşan Erdoğan, "Rusya ile Ukrayna ve Amerika arasında önümüzdeki dönemde gerçekleştirilmesi muhtemel görüşmeler için ülkemiz ideal bir ev sahibi olacaktır" dedi.

Zelenski ise Suudi Arabistan'da yapılan “ABD-Rusya görüşmesi"ne ilişkin "Bizim için sürpriz oldu" ifadesini kullandı.

Zelenski Türkiye ziyareti kapsamında bugün (18 Şubat Salı) sabaha saatlerinde Ankara'daki Ukrayna Büyükelçiliği'nin yeni binasının açılış törenine katıldı.

Törende Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı da yer aldı.

Zelenski, burada basın mensuplarının ve sivil toplum kuruluşlarının yetkililerinin sorularını yanıtladı.

Zelenski, Ukrayna Anayasası'na aykırı davranamayacağını belirterek, "Rusya tarafından geçici olarak işgal edilen topraklarımızı biz Rusya'nın bir parçası olarak asla ve asla tanımayacağız. Onlar Ukrayna'nın bir parçasıdır" dedi.

Rusya'nın işgali altındaki Ukrayna topraklarını diplomasi yoluyla geri almayı tercih ettiklerini dile getiren Zelenski, "Çünkü insanlarımızı kaybetmek istemiyoruz, insanlar bizim en büyük hazinemizdir" ifadesini kullandı.

Zelenski, Ruslar, Amerikalılar ve Avrupalılar da dahil olmak üzere ara buluculuk sağlayan tüm taraflara çağrıda bulunarak, Ukrayna'nın, kan dökülmeden, diplomasiyle savaşın çözülmesini istediğini ancak toprak bütünlüğünden ve egemenliğinden asla taviz vermeyeceğini söyledi.

Ukrayna Devlet Başkanı Zelenski, Kırım Tatarlarını Ukrayna'nın yerli halkı olarak tanıdıklarını hatırlattı.

"TÜRKİYE'Yİ DE SÜRECİN İÇİNDE GÖRMEK İSTERİZ"

Savaşın başladığı an diplomasi olmadığına işaret eden Zelenski, Rusya'nın ilerleyen süreçte şartlar sunduğunu, Moskova ile Washington arasında yürütülen süreçte Ukrayna'nın olmadığını hatırlattı.

Zelenskiy, ülkesinin en zor zamanlarda "ültimatom" kabul etmediğini belirtti.

Türkiye ve Belarus'ta Rus tarafıyla yaptıkları görüşmelerde "hiçbir anlaşma yapmadıklarını" aktaran Zelenski, "ültimatomları geçmişte kabul etmediğini, şimdi de kabul etmeyeceğini" dile getirdi.

Zelenski, barış sürecinde masada yer alacak ülkeler konusunda ise Ukrayna'ya garanti verebilecek ülkeler olması gerektiğine işaret etti.

ABD, Avrupa Birliği ve AB üyesi olmayan ülkelerin bu sürece dahil olabileceğine değinen Zelenski, "Türkiye, Ukrayna'ya gerekli güvenlik garantilerini sağlayabilirse, biz Türkiye'yi de bu sürecin içinde görmek isteriz" dedi.

KIRIM'DAKİ TUTUKLULAR

Zelenski, Kırım'daki siyasi tutukluların geri alınması üzerinde çalıştıklarını belirterek, "Bu süreç içinde yalnız değiliz. Türkiye ve Katar bize bu konuda yardımcı oluyor. Tabii bu süreçler çok zor" diye konuştu.

Sürecin istenildiği kadar hızlı olmadığını dile getiren Zelenski, "Rusya, insanlarımızı vermek istemiyor ama biz yine de onları geri alma yolları arıyoruz ve buluyoruz." ifadelerini kullandı.

Zelenski, dün Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ile telefonda görüştüğünü paylaşarak, ateşkesi sağlamak için yapılan görüşmelerde esir takasından bahsedilmediğine işaret etti.

Rusya'nın savaşı bitirmek istemediği değerlendirmesinde bulunan Zelenski, "Eğer ateşkesten bahsediliyorsa, öncelikle insanların da geri dönmesi gerekiyor." diye konuştu.

Zelenski, Paris'te önde gelen AB liderlerinin Ukrayna konusunda olağanüstü olarak bir araya gelmesine ilişkin, Fransa lideri Macron'un yapacağı görüşmelerin ardından kendisine "belli tekliflerle" geleceğini ve bu tekliflerin Ukrayna'ya güvenlik garantileri verilmesine ilişkin olduğunu vurguladı.

Ukrayna'ya maddi ve askeri birlik gönderilmesi dahil desteklerin de gündemde olduğunu kaydeden Zelenski, Macron'un hangi ülkelerin askeri birlik konusunda hazır olduğunu da kendisiyle paylaşacağına dikkati çekti.

Fotoğraf: AA

Ukrayna Devlet Başkanı daha sonra saat 12.30 civarında Anıtkabir'i de ziyaret etti.

Türkiye ziyareti kapsamında AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski ile Beştepe’de bir araya geldi.

Görüşme 14.17'de başladı.

2 ANLAŞMA İMZALANDI

Görüşmede iki ülke arasında 2 anlaşma imzalandı.

Erdoğan ve Zelenski, baş başa görüşmelerin ve çalışma yemeğinin ardından iki ülke arasındaki ortak anlaşmalar imza altına alındı.

Fotoğraf: AA

Bu kapsamda iki ülke arasındaki "Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Ukrayna Bakanlar Kurulu Arasında Eğitim Alanında İşbirliği Anlaşması"na Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin ve Ukrayna Dışişleri Bakanı Andrii Sybiha imza attı.

"Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı ile Ukrayna Kültür ve Stratejik İletişim Bakanlığı Arasında Medya ve İletişim Alanında İşbirliğine İlişkin Mutabakat Zaptı"nı da Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun ve Ukrayna Dışişleri Bakanı Andrii Sybiha imzaladı.

"MUHTEMEL GÖRÜŞMELER İÇİN ÜLKEMİZ İDEAL BİR EV SAHİBİ OLACAKTIR"

Görüşmenin ardından Erdoğan ile Zelenski ortak basın toplantısı düzenledi.

Basın toplantısı 17.17'de başladı.

Basın toplantısında konuşan Erdoğan, “Sayın Zelenski ile görüşmemde Türkiye’nin Ukrayna’nın toprak bütünlüğüne, bağımsızlığına olan desteğimi ilettim. Bu savaş artık sona ermelidir.İkili ticaretimizde 10 milyar dolar hedefimiz sürüyor" dedi.

"Rusya ile Ukrayna ve Amerika arasında önümüzdeki dönemde gerçekleştirilmesi muhtemel görüşmeler için ülkemiz ideal bir ev sahibi olacaktır" diyen Erdoğan, "Müzakere sürecinin kalıcı bir barışla sonuçlandırılması için her türlü desteği vereceğimizin altını çizdim" ifadelerini kullandı.

Erdoğan, "Ukrayna’nın egemenliği bizler için çok çok önemli. Bu konuyu uluslararası toplantılarda bu konuyu işledik ve işlemeye devam ediyoruz. Bu konu olmazsa olmazımızdır. Barışın kaybedeni olmaz, değerli dostum da barıştan yana olduğunu ifade etti" dedi.

ZELENSKİ: “ABD-RUSYA GÖRÜŞMESİ BİZİM İÇİN SÜRPRİZ OLDU"

Zelenski ise “ABD-Rusya görüşmesi"ni medyadan öğrendiklerini ve kendileri için sürpriz olduğunu belirtti.

Zelenski ayrıca Suudi Arabistan'a gitmeyeceğini söyledi.

Zelenski, şunları söyledi: