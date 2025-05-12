Erdoğan ile Zelenski telefonda görüştü: Zelenski'den açıklama

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski, AKP Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile gerçekleştirdikleri görüşmeyle ilgili açıklama yaptı. Erdoğan'a teşekkür eden Zelenski, "Putin ile doğrudan görüşmelere hazırız. Avrupa'da uzun vadeli güvenlik garantilerini güvence altına almak için birlikte çalışmaya devam etmemiz hayati önem taşıyor. Amerika Birleşik Devletleri ile sürekli temas halinde kalacağız" dedi.

Zelenski'nin X sosyal medya platformundan yaptığı açıklama şöyle:

"Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Türkiye'de savaşın sonunu getirebilecek toplantının temel ayrıntılarını görüşmek üzere görüştüm. Desteği ve en üst düzeyde diplomasiyi kolaylaştırmaya hazır olması için minnettarım. Ateşkesin gerekliliği konusunda ortak bir görüşe sahibiz.

Ortaklarımızın ateşkesin izlenmesini sağlaması da önemlidir. Putin ile doğrudan görüşmelere hazırız. Avrupa'da uzun vadeli güvenlik garantilerini güvence altına almak için birlikte çalışmaya devam etmemiz hayati önem taşıyor. Amerika Birleşik Devletleri ile sürekli temas halinde kalacağız.

Sayın Cumhurbaşkanı Erdoğan'la barışı sağlamak için ortak çabalarımızı sürdürme konusunda mutabık kaldık."

ERDOĞAN KABİNE TOPLANTISININ ARDINDAN DİPLOMASİ TRAFİĞİNİ ANLATMIŞTI

Erdoğan, Kabine toplantısının ardından düzenlediği basın toplantısında bugünkü telefon diplomasisinden bahsetmişti. Erdoğan, Zelenski ile konuşmasını da kapsayan görüşmelerle ilgili şu bilgileri vermişti:

"Bugün de telefon diplomasisi bakımından oldukça yoğun geçti. Önce Fransa Cumhurbaşkanı Sayın Macron'la görüştük, ardından da Rusya Devlet Başkanı Sayın Putin'le kapsamlı bir telefon görüşmesi yaptık. Sayın Putin'le Rusya, Ukrayna arasında 3.5 yıldır devam eden ihtilafa son verilmesi dahil birçok önemli konuyu değerlendirdik. Biraz önce de Ukrayna Devlet Başkanı Sayın Zelenski ile görüştük. Geçtiğimiz hafta Amerikan Başkanı Sayın Trump'la da bu meseleyi ele almış, akan kanı durdurmak için atabileceğimiz adımları konuşmuştuk. Değerli dostum Trump'ın sıcak çatışmaları, diyalog ve diplomasi yoluyla çözme iradesini biz de destekliyoruz.

Hamdolsun Türkiye, barış diplomasisinde küresel ölçekte yardımı, desteği, ara buluculuğu aranan bir ülke konumuna gelmiştir. Rusya-Ukrayna krizine çözüm bulmaya Mart 2022'de çok yaklaşmıştık. Fakat savaş baronlarının müdahaleleri sebebiyle çabalarımız akim kaldı. Bunun bedelini ise maalesef en çok siviller, çocuklar ve kadınlar ödedi. Gelinen aşamada Rusya, Ukrayna, Amerika ve Avrupa görüşmelerinin yapılmasında mutabık. Tüm tarafların itimadını kazanmış yegane ülke olarak bu görüşmelere katkı vermeye hazır olduğumuzu ve ev sahipliği yapmaktan mutluluk duyacağımızı tekrar dile getirdik. Son temaslarla birlikte yeni bir fırsat penceresinin açıldığını görüyoruz. İnşallah bu sefer yakalanan fırsatın heba edilmeyeceğine inanıyoruz."