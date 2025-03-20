Erdoğan, İmamoğlu konusunda sessizliğini bozdu, muhalefeti hedef aldı

AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 'Önceki Dönem Milletvekilleri ile İftar' programında konuşuyor.

Erdoğan açıklamasında, İstanbul Büyükşehir Belediyesi Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun diplomasının iptali ve gözaltına alınmasını içeren süreçle ilgili sessizliğini bozdu ve muhalefeti hedef aldı.

Türkiye'nin AKP döneminde demokrasi atılımı gerçekleştirdiğini "Türkiye'yi son 2 asırdır sıkıştırıldığı siyasi ekonomik ve sosyal cendereden çıkartan demokrasi ve alt yapı atılımlarını gerçekleştirmek AK Partili kadrolara nasip oldu" sözleriyle savunan Erdoğan, kendilerine oy veren vermeyen herkesin hayatına dokunduklarını ifade etti: "Eser ve hizmet siyasetimiz sayesinde bize oy versin vermesin bı ülkede yaşayan herkesin hayatına dokunmayı başardık."

Erdoğan, İmamoğlu'nun diplomasının iptali ve gözaltına alınmasını içeren süreçle ilgili muhalefeti hedef aldığı açıklamasında "Muhalefetin kendi iç kavgalarını veya hukukla olan sıkıntılarını ülkenin en önemli meselesi gibi gösterme gayreti riyakarlığın dik alasıdır" dedi.

İBB'ye yönelik operasyona dair "Bu bilgi ve belgelerin çoğunun bizzat kendi partilileri tarafından yargıya aktarıldığının da farkındalar" diyen Erdoğan, "Bizim ne şahsen, ne parti, ne de ittifak olarak muhalefetin müsamerelerine ayıracak vaktimiz yok" ifadelerini kullandı.

Erdoğan şöyle konuştu:

"Türkiye her gün yeni ve bir diğerini geride bırakan gündemlerle uyanan belki de dünyanın en hareketli ülkesidir. Bu gündemlerin bir kısmı ülkenin ihtiyaçları olan hususları ihtiva ederken bir kısmı da suni olarak köpürtülmüş konulardan oluşuyor. Hata hata ile savunulamaz diye savunulamaz bir söz var. Ülkemiz muhalefeti de herkesi kör alemi sersem sandığı için yaptığı hataları daha büyük hatalarla savunmayı şecaat arzederken sirkatin söylemeyi siyaset zannediyor.

Böyle yaparak en yakınlarının dahi yüzlerine bakamaz hale kendilerinin düşürdüklerini farkında değiller. Polisimize saldıracak, hakime, savcıya, mahkemelere tehditler savuracak kadar muvazeneyi yitirmiş vaziyetteler. CHP'si, medyası ve diğer yapılarıyla muhalefet tarafı gerek diploma gerekse yolsuzluk, hırsızlık meselesinde yargının ortaya koyduğu iddialara asla cevap vermiyorlar veremiyorlar."