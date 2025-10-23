Erdoğan, İmralı heyetini kabul edecek: Tarih netleşti!

AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, DEM Parti heyetinyle üçüncü kez görüşecek.

Görüşme 28 Ekim Salı günü olacak.

Beştepe'de yapılacak görüşmede TBMM Başkanvekili Pervin Buldan ve DEM Parti Milletvekili Mithat Sancar bulunacak.

NİSAN VE TEMMUZ'DA GÖRÜŞÜLMÜŞTÜ

Erdoğan ile DEM Parti heyeti 10 Nisan'da süreç kapsamında ilk görüşmeyi gerçekleştirmişti.

Bu görüşme, 13 yıl aradan sonra Erdoğan ile Kürt hareketi arasındaki ilk temas olarak kayda geçmişti.

Bu görüşmede Pervin Buldan ve yaşamını yitiren TBMM Başkanvekili ve İstanbul Milletvekili Sırrı Süreyya Önder yer almıştı.

İkinci görüşme ise 7 Temmuz 2025'te Cumhurbaşkanlığı’nda yapıldı.

Heyette, TBMM Başkanvekili Pervin Buldan ve DEM Parti Milletvekili Mithat Sancar yer almıştı.

Görüşmede, ayrıca AKP Genel Başkanvekili Efkan Ala ile MİT Başkanı İbrahim Kalın da yer bulunmuştu.