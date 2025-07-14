Erdoğan imzaladı: 14 fakülte ve enstitü kapatıldı

Resmi Gazete'de yayımlanan karara göre bazı üniversitelerdeki fakülteler kapatılırken bazı üniversitelerde ise yeni bölümler açıldı.

AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla alınan karara göre, 4 üniversitede 14 fakülte ve enstitü kapatılırken 10 üniversitede ise yeni enstitü açıldı.

Ege Üniversitesi'nde "Emine Erdoğan Tohum Bilimi ve Teknolojisi Enstitüsü' kuruldu. Öte yandan 2 üniversitede de 3 fakültenin adı değiştirildi.

Erdoğan imzasıyla yayımlanan karara göre, Hacettepe Üniversitesine bağlı Bilgisayar ve Bilişim Bilimleri Fakültesi, Anadolu Üniversitesine bağlı Bilgisayar ve Bilişim Bilimleri Fakültesi, Karabük Üniversitesine bağlı Bilgisayar ve Bilişim Bilimleri Fakültesi, Kayseri Üniversitesine bağlı Yabancı Diller Yüksekokulu, İstanbul Atlas Üniversitesine bağlı Yabancı Diller Yüksekokulu, Gazi Üniversitesine bağlı Nörobilim ve Nöroteknoloji Enstitüsü, Ege Üniversitesine bağlı Emine Erdoğan Tohum Bilimi ve Teknolojisi Enstitüsü, Kastamonu Üniversitesine bağlı Lisansüstü Eğitim Enstitüsü, Yeditepe Üniversitesine bağlı Lisansüstü Eğitim Enstitüsü ve İstanbul Medeniyet Üniversitesine bağlı Tasavvuf Araştırmaları Enstitüsü kuruldu.

Karar kapsamında, Anadolu Üniversitesi'nin İktisat Fakültesi ve İşletme Fakültesi, Karabük Üniversitesi'nin Teknoloji Fakültesi ve Fen Fakültesi, Kastamonu Üniversitesi'nin Fen Bilimleri Enstitüsü, Sağlık Bilimleri Enstitüsü ve Sosyal Bilimleri Enstitüsü, Yeditepe Üniversitesinin Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Fen Bilimleri Enstitüsü, Sağlık Bilimleri Enstitüsü, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Avrupa Çalışmaları Enstitüsü, Biyoteknoloji Enstitüsü ve Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi Enstitüsü kapatıldı.

Ayrıca, Karabük Üniversitesi'nin Edebiyat Fakültesi'nin adı İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi, Mühendislik Fakültesi'nin adı Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi ile İstanbul Medeniyet Üniversitesi'nin İslami İlimler Fakültesi'nin adı da İlahiyat Fakültesi olarak değiştirildi.