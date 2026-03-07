Erdoğan imzaladı: 16 bakanlığa üst düzey atamalar

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla yayımlanan atama kararları 7 Mart 2026 tarihli Resmi Gazete'de yayımlandı.

Kararlar kapsamında Kültür ve Turizm Bakanlığı, Milli Eğitim Bakanlığı, Tarım ve Orman Bakanlığı başta olmak üzere birçok kurumda yeni atamalar yapılırken bazı yöneticiler görevden alındı ve yerlerine yeni isimler getirildi.

KÜLTÜR BAKANLIĞI'NDA KRİTİK DEĞİŞİKLİK

Kültür ve Turizm Bakanlığında bazı üst düzey yöneticilerde değişikliğe gidildi.

Strateji Geliştirme Başkanlığı görevine Personel Genel Müdür Yardımcısı Fatih Mehmet Özveren atandı.

Güzel Sanatlar Genel Müdür Yardımcısı Enver Merallı görevden alınırken yerine Seda Şentürk getirildi.

Güzel Sanatlar Genel Müdür Yardımcısı Erkan Tarhan görevden alınarak yerine Cem İca Deliorman atandı.

Tanıtma Genel Müdür Yardımcılığı görevine ise Aslı Gündoğdu Aksungur getirildi.

Vakıflar Genel Müdürlüğünde yapılan atamalar kapsamında;

I. Hukuk Müşavirliğine Hakan Sezgin,

Vakıflar Meclisi üyeliğine Mustafa Halit Çelik,

II. Hukuk Müşavirliğine Yıldıray Korkmaz,

Kütahya Vakıflar Bölge Müdürlüğüne Muhammet Enes Çınar atandı.

MEB'DE ÜST DÜZEY ATAMALAR

Milli Eğitim Bakanlığında da önemli görev değişiklikleri gerçekleştirildi.

Ölçme, Değerlendirme ve Sınav Hizmetleri Genel Müdürü Kemal Bülbül görevden alındı. Bu göreve Erdal Kılınç atandı.

İnşaat ve Emlak Genel Müdürü Özcan Duman görevden alınırken yerine Ayşegül Gökçalp Durna getirildi.

Mesleki ve Teknik Eğitim Genel Müdür Yardımcılığına Murat Nedirli atanırken Talim ve Terbiye Kurulu üyeliğine Mahmut İnan getirildi.

İL MÜDÜRÜ DEĞİŞTİ

Tarım ve Orman Bakanlığı Ardahan İl Tarım ve Orman Müdürü Muhammet Fatih Cinneviz görevden alındı. Yerine Ardahan İl Tarım ve Orman Müdürü olarak Harun Akıllı atandı.

Toprak Mahsulleri Ofisi Genel Müdürlüğü Yönetim Kurulu üyeliğine Nebi Çelik atandı.

Ayrıca Yönetim Kurulu üyesi Erkan Tek görevden alınırken yerine kalan süreyi tamamlamak üzere Uğur Erdem getirildi.

16 BAKANLIĞA ATAMA

Cumhurbaşkanlığı kararıyla birçok bakanlıkta Acil Durumlar ve Savunma Planlaması Dairesi Başkanlığı görevlerine şu isimler atandı:

Adalet Bakanlığı: İbrahim Çelik

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı: Ahmet Ergül

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı: Ali Mert

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı: İsmail Ceylan

Dışişleri Bakanlığı: Taner Ataman

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı: Selim Çiçek

Gençlik ve Spor Bakanlığı: Mustafa Çelik

Hazine ve Maliye Bakanlığı: Murat Çevik

İçişleri Bakanlığı: Mustafa Güneş

Kültür ve Turizm Bakanlığı: Arda Heb

Milli Eğitim Bakanlığı: Metin Tayyar

Sağlık Bakanlığı: Gökhan Yılmaz

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı: İbrahim Kütük

Tarım ve Orman Bakanlığı: Hüseyin Erbaş

Ticaret Bakanlığı: Tayfun Temur

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı: Şakir Ünver.