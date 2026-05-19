Erdoğan imzaladı: 17 ilde bazı alanlar orman sınırları dışına çıkarıldı

AKP Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan imzasıyla yayımlanan kararla, 17 ilde bulunan bazı alanların orman sınırları dışına çıkarılması kararlaştırıldı.

Karar, 19 Mayıs tarihli Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Karara göre Artvin, Aydın, Balıkesir, Bingöl, Bursa, Denizli, Elazığ, Gümüşhane, Karabük, Kütahya, Malatya, Mersin, Muğla, Samsun, Sinop, Urfa ve Tokat’ta belirlenen bazı alanlar orman sınırları dışına çıkarıldı.

Söz konusu düzenlemenin, 6831 sayılı Orman Kanunu’nun ilgili maddesi kapsamında hayata geçirildiği belirtildi.

Resmi Gazete’de yayımlanan ek krokilerde, orman sınırları dışına çıkarılan alanların il, ilçe ve mahalle bazındaki koordinat ve parsel bilgilerine yer verildi