Erdoğan imzaladı: 2 ilde bazı taşınmazlar acele kamulaştırılacak

Antalya ve Mersin'deki bazı taşınmazların acele kamulaştırılması kararlaştırıldı.

Konuya ilişkin AKP Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzaladığı kararlar Resmi Gazete'de yayımlandı.

Buna göre, Antalya'nın Aksu ilçesindeki EXPO alanı ve çevresinde düzenlenecek Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi Taraflar Konferansı'nın 31'inci Oturumu (COP31) kapsamında "ihtiyaç duyulan otopark ve diğer altyapı imalatlarının gerçekleştirilmesi" gerekçesiyle söz konusu taşınmazlar, Toplu Konut İdaresi (TOKİ) Başkanlığı tarafından acele kamulaştırılacak.

OSB PROJESİ İÇİN TAŞINMAZLAR KAMULAŞTIRILACAK

Ayrıca, Yeni Taşkent Bölgesi (Mersin-Tarsus OSB) İltisak Hattı Projesi kapsamında anılan ildeki belirli güzergah ve alana isabet eden taşınmazlar ile üzerlerindeki yapıların Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demiryolları (TCDD) İşletmesi Genel Müdürlüğünce acele kamulaştırılmasına karar verildi.