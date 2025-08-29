Erdoğan imzaladı: 3 ilde "Sahipsiz Hayvanları Koruma Birliği" kurulacak

Gümüşhane, Kırklareli ve Yozgat'ta "Sahipsiz Hayvanları Koruma Birliği" kurulması kararlaştırıldı.

Konuya ilişkin AKP Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın kararları, Resmi Gazete'de yayımlandı.

Buna göre, sokak hayvanlarının "kontrol altına alınması, barındırılması, gözetilmesi ve bakımlarının sağlanması" gerekçesiyle bazı illerde koruma birliği kurulmasına karar verildi.

Bu kapsamda, Gümüşhane, Kırklareli ve Yozgat'ta "Sahipsiz Hayvanları Koruma Birliği" kurulacak.

