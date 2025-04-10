Erdoğan imzaladı: 4 ülkeye büyükelçi atandı
AKP'li Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın imzasıyla Bosna-Hersek, Burkina Faso, İrlanda ve Nijerya’ya büyükelçi atandı. Resmi Gazete’de yayımlanan kararla dört ismin görev yeri resmen belli oldu.
Kaynak: ANKA
4 ülkeye büyükelçi atanmasına ilişkin Cumhurbaşkanı kararı Resmi Gazete'de yayımlandı.
AKP Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla yayımlanan karar kapsamında; Bosna-Hersek nezdinde Türkiye Cumhuriyeti Büyükelçiliğine Protokol Genel Müdür Yardımcısı Emin Akseki, Burkina Faso nezdinde Türkiye Cumhuriyeti Büyükelçiliğine Çevre, İklim Değişikliği ve Sınıraşan Sular Genel Müdür Yardımcısı Feriba Duygu Hokkacı Esirgen, İrlanda Cumhuriyeti nezdinde Türkiye Büyükelçiliğine İkili İlişkiler Genel Müdürü Esra Cankorur, Nijerya Federal Cumhuriyeti nezdinde Türkiye Cumhuriyeti Büyükelçiliğine Mehmet Poroy atandı.