Erdoğan imzaladı: 54 taşınmaz özelleştirilecek, gelir MSB’ye

25 Mart 2026 tarihli ve 11106 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı, 26 Mart tarihli Resmi Gazete’de yayımlandı.

AKP Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan imzalı karara göre, toplam 54 taşınmaz ile üzerlerindeki yapılar özelleştirme kapsam ve programına alındı.

SATIŞ VE İŞLETME HAKKI SEÇENEKLERİ

Kararda, söz konusu taşınmazların satış, kiralama, gelir ortaklığı modeli ya da mülkiyetin gayri ayni haklarının tesisi gibi yöntemlerle özelleştirilebileceği ifade edildi. Ayrıca işlemlerin 31 Aralık 2028 tarihine kadar tamamlanması öngörüldü.

GELİR MSB’NİN PROJELERİNDE KULLANILACAK

Düzenlemede en dikkat çeken başlıklardan biri ise özelleştirme gelirlerinin kullanımına ilişkin oldu. Buna göre elde edilecek gelir, giderler düşüldükten sonra Milli Savunma Bakanlığı’nın bina, tesis ve lojman yapımı ile Stratejik Hedef Planı ve yatırım programlarında yer alan projelerde kullanılmak üzere Hazineye aktarılacak.

YASAL DAYANAK DA BELİRTİLDİ

Kararın, 4046 sayılı Özelleştirme Uygulamaları Hakkında Kanun ile 703 sayılı Kanun Hükmünde Kararname’nin ilgili maddeleri uyarınca alındığı kaydedildi.

ANKARA’DA YOĞUNLUK DİKKAT ÇEKTİ

Karar ekinde yer alan listede en dikkat çeken yerlerden biri Ankara oldu. Özellikle Elmadağ ilçesine bağlı Hasanoğlan Mahallesi’nde aynı ada içerisinde çok sayıda parselin özelleştirme kapsamına alındığı görüldü.

TÜRKİYE GENELİNDE GENİŞ LİSTE

Listede yalnızca Ankara değil, Türkiye’nin farklı kentlerinde bulunan taşınmazlar da yer aldı. Balıkesir’in Bandırma ilçesi, Bolu merkez, Hatay’ın İskenderun ilçesi, İstanbul’da Başakşehir, Beşiktaş ve Büyükçekmece, İzmir’de Karşıyaka, Kayseri’de Melikgazi ve Kocasinan, Kırklareli’nin Lüleburgaz ilçesi ile Kocaeli’nin İzmit ilçesindeki taşınmazlar ada ve parsel bilgileriyle birlikte tek tek sıralandı.

ADA VE PARSEL BİLGİLERİ TEK TEK YER ALDI

Resmi Gazete’de yayımlanan kararın ekinde, özelleştirme kapsamına alınan taşınmazların bulunduğu il, ilçe, mahalle veya köy bilgileri ile ada ve parsel numaralarına kadar detaylı bir listeye yer verildi. Bu kapsamda farklı bölgelerde çok sayıda taşınmazın programa dahil edildiği görüldü.