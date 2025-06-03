Erdoğan imzaladı: Acele kamulaştırma kararları Resmi Gazete’de

Türkiye'nin çeşitli illerinde yapılacak enerji projeleri için bazı taşınmazların acele kamulaştırılması kararlaştırıldı.

AKP Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan imzalı kararlar, Resmi Gazete'de yayımlandı.

Buna göre, Bozçakır HES üretim tesisinin yapılması amacıyla Ankara'da bulunan bazı taşınmazlar ile SeyyidBattalGazi-1 GES ve SeyyidBattalGazi-2 GES elektrik üretim tesisinin yapımı için Malatya'da bulunan bazı taşınmazlar tapuda Hazine adına tescil edilmek üzere Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK) tarafından acele kamulaştırılacak.

EPDK, Niğde Merkez EDT GES elektrik üretim tesisinin yapılması amacıyla Niğde'de, Sorgun RES elektrik üretim tesisinin yapımı amacıyla Yozgat'ta ve İpektepe RES elektrik üretim tesisinin kapasite artışının sağlanması için Ağrı'da bulunan bazı taşınmazları tapuda Hazine adına tescil edilmek üzere acele kamulaştıracak.

Ayrıca, Çan-2 Termik Santrali elektrik üretim tesisine ait kül depolama alanının yapımı amacıyla Çanakkale'de bulunan bazı taşınmazlar tapuda Hazine adına tescil edilmek üzere EPDK tarafından acele kamulaştırılacak.

Öte yandan, bağlantı anlaşması uyarınca tesis edilecek "154 kV R3-Çorum-1 RES 154 kV Merzifon TM-Kargı TM (Girdi-Çıktı) Enerji İletim Hattı Projesi" kapsamında Çorum'da bulunan bazı taşınmazlar, direk yerlerinin mülkiyet şeklinde, iletken salınım gabarisinin ise irtifak hakkı kurulmak suretiyle Türkiye Elektrik İletim AŞ (TEİAŞ) Genel Müdürlüğü tarafından acele kamulaştırılmasına karar verildi.

TEİAŞ, "400 kV Mihalıççık GES-TM Yunus Emre TES TM Enerji İletim Hattı Projesi" kapsamında Eskişehir'de bulunan bazı taşınmazları direk yerlerinin mülkiyet şeklinde, iletken salınım gabarisinin ise irtifak hakkı kurulmak suretiyle acele kamulaştıracak.