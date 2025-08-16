Giriş / Abone Ol
Erdoğan imzaladı: Adana'da bulunan bir alan özel endüstri bölgesi ilan edildi

AKP'li Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın imzasıyla Resmi Gazete'de yayımlanan karara göre, Adana'nın Yumurtalık ilçesinde bulunan bir alan "Özel Endüstri Bölgesi" ilan edildi.

  • 16.08.2025 09:39
  • Giriş: 16.08.2025 09:39
  • Güncelleme: 16.08.2025 09:45
Kaynak: AA
Fotoğraf: AA

Adana'nın Yumurtalık ilçesinde bulunan alanın, "SASA Polyester Sanayi AŞ Yumurtalık Özel Endüstri Bölgesi" ilan edilmesi kararlaştırıldı.

Konuya ilişkin AKP Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın kararı, Resmi Gazete'de yayımlandı.

Buna göre, Adana'nın Yumurtalık ilçesinde bulunan alanın "SASA Polyester Sanayi AŞ Yumurtalık Özel Endüstri Bölgesi" ilan edilmesine karar verildi.

Karar ekinde bölgeye ilişkin harita ve koordinatlar da yer aldı.

