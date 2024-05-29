Erdoğan imzaladı: Afganistan ile vize uygulamasında değişiklik

AKP'li Cumhrubaşkanı Tayyip Erdoğan'ın, imzasıyla Resmi Gazete'de yayımlanan karara göre, Türkiye ve Afganistan arasındaki diplomatik pasaport hamileri için vize gerekliliğinin kaldırılmasına dair anlaşma durduruldu.

Türkiye ile Afganistan arasında 2007'de imzalanan "Diplomatik Pasaport Hamilleri İçin Vize Yükümlülüğünün Karşılıklı Olarak Kaldırılmasına Dair Anlaşma" yürürlükten kaldırıldı.

Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında AKP Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla yayımlanan karara göre, Türkiye Cumhuriyeti ile Afganistan İslam Cumhuriyeti arasında Diplomatik Pasaport Hamileri İçin Vize Yükümlülüğünün Karşılıklı Olarak Kaldırılmasına Dair Anlaşma'nın durdurulmasına 9 Sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi'nin 3'üncü maddesi gereğince karar verildi.

Karar şöyle: "29/9/2007 tarihinde imzalanan ve 8/1/2008 tarihli ve 2008/13111 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile onaylanan 'Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Afganistan İslam Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Diplomatik Pasaport Hamilleri İçin Vize Yükümlülüğünün Karşılıklı Olarak Kaldırılmasına Dair Anlaşma'nın 1/6/2024 tarihinden itibaren uygulanmasının durdurulmasına, 9 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 3 üncü maddesi gereğince karar verilmiştir."