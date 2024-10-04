Erdoğan imzaladı: Atama kararları Resmi Gazete'de
AKP'li Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla atama kararları Resmi Gazete'de yayımlandı. Adalet Bakanlığı Bakan Yardımcısı görevine Mehmet Yılmaz getirildi. Cumhurbaşkanlığı İdari İşler Başkanlığı Güvenlik İşleri Genel Müdürlüğüne ise Hasan Yıldırım atandı.
Kamuda üst düzey atamalara ilişkin Cumhurbaşkanı Kararı Resmi Gazete'de yayımlandı.
AKP Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla yayımlanan kararla Mehmet Yılmaz, Adalet Bakanlığı Bakan Yardımcısı görevine getirildi.
Cumhurbaşkanlığı İdari İşler Başkanlığı Güvenlik İşleri Genel Müdürü Yusuf Karaloğlu, Danıştay üyeliğine seçildi.
Karaloğlu'ndan boşalan Cumhurbaşkanlığı İdari İşler Başkanlığı Güvenlik İşleri Genel Müdürlüğüne ise Hasan Yıldırım atandı.