Erdoğan imzaladı: Atama kararları Resmi Gazete'de

AKP Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan tarafından yapılan atama kararları Resmi Gazete’de yayımlandı.

Yayımlanan atama kararları ile birlikte Veysel Eroğlu Irak Cumhuriyeti nezdinde Özel Temsilci olarak atandı.

Ayrıca Türk Patent ve Marka Kurumunda açık bulunan Yönetim Kurulu Üyeliğine ise Turan Kuloğlu atandı.