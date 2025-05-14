Erdoğan imzaladı: Atama kararları Resmi Gazete'de

AKP Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan tarafından yapılan atama kararları Resmi Gazete’de yayımlandı.

Karara göre; Hazine ve Maliye Bakanlığı bünyesinde görev yapan çok sayıda müfettişin, başmüfettişliğe terfi atamaları yapıldı.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı Müfettişi Hasan Avşar, kazanılmış hak aylık derecesine uygun Başmüfettişliğe atandı.

Hazine ve Maliye Bakanlığı Vergi Müfettişi Esma Gümüş, kazanılmış hak aylık derecesine uygun Vergi Başmüfettişliğine atandı.

Ayrıca, 728 kişilik bir liste yayınlanarak Vergi Müfettişi olarak görev yapan bazı isimlerin Vergi Başmüfettişliklerine atandıkları ilan edildi.

Hazine ve Maliye Bakanlığı Hazine ve Maliye Müfettişleri Çağlar Çetin, Ferhat Atakul, Uğur Çelik, Zehra Durkun, Tuğrul İşbilir ve Muhittin Türkoğlu kazanılmış hak aylık derecelerine uygun Hazine ve Maliye Başmüfettişliklerine atandı.