Erdoğan imzaladı: Atama kararları Resmi Gazete'de

AKP Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın imzasıyla Emniyet Genel Müdürlüğü’ne ilişkin atama kararları Resmi Gazete’de yayımlandı.

Yayımlanan karara göre, 3 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi’nin 2 ve 3’üncü maddeleri kapsamında Emniyet Genel Müdürlüğünde çeşitli atamalar yapıldı.

Karara göre, Yalova İl Emniyet Müdürü Ümit Bitirik ve Bilecek İl Emniyet Müdürü Gökalp Şener, Emniyet Genel Müdürlüğü emrine görevlendirildi.

YALOVA'DA IŞİD OPERASYONU SONRASI ATAMA

Niğde İl Emniyet Müdürü Yılmaz Delen, Yalova İl Emniyet Müdürü olarak atandı.

Polis Başmüfettişi Erdem Çağlar Bilecik İl Emniyet Müdürlüğüne, Polis Başmüfettişi Erdinç Yüceer ise Niğde İl Emniyet Müdürlüğüne atandı.

Yalova'da IŞİD operasyonunun yapıldığı ve 3 polisin hayatını kaybettiği operasyon sonası İl Emniyet Müdürü Ümit Bitirik görevden alınarak merkeze çekilirken daha önce de Yalova Valisi Hülya Kaya da merkeze çekilmişti.