Erdoğan imzaladı: Atama ve görevden alma kararları Resmi Gazete'de

AKP'li Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı ve Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığına yönelik alınan atama ve görevden almalara ilişkin kararlar, Resmi Gazete'de yayımlandı.

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Fotoğraf: AA