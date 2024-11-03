Erdoğan imzaladı: Atama ve görevden alma kararları Resmi Gazete'de

Resmi Gazete'de yayımlanan Cumhurbaşkanı kararıyla 15 ile vali yardımcısı ve 121 ilçeye kaymakam atandı.

AKP Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan imzasıyla yayımlanan atama kararlarına göre; Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı Kayseri İl Müdürü Mustafa Yıldırım görevden alındı.

İçişleri Bakanlığı Göç İdaresi Başkanlığı 1'inci Hukuk Müşaviri Durmaz Bayraktar görevden alınarak yerine Gamze Gül Çakır Kılıç atandı.

Teftiş Kurulu Başkanlığına Mülkiye Başmüfettişi Yavuz Selim Akkoç, Göç İdaresi Başkanlığı Başkan Yardımcılığına Düzensiz Göçle Mücadele ve Sınır Dışı İşleri Genel Müdürü Ramazan Seçilmiş, Göç İdaresi Başkanlığı Sınır Yönetimi Genel Müdürlüğüne Mülkiye Müfettişi Ozan Gazel, Göç İdaresi Başkanlığı Yabancılar Genel Müdürlüğüne Fatih Ayna getirildi.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı 1'inci Hukuk Müşavirliğine Begüm Alaçam atandı.

Polis Akademisi Başkanlığına 4652 sayılı Polis Yüksek Öğretim Kanunu'nun 6'ncı maddesi ile 3 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi'nin 2 ve 3'üncü maddeleri gereğince Prof. Dr. Murat Balcı getirildi.

Kültür ve Turizm Bakanlığında açık bulunan Yaşayan Miras ve Kültürel Etkinlikler Genel Müdürlüğüne Selim Terzi atandı.

MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI'NA İLİŞKİN ATAMALAR

Milli Eğitim Bakanlığı'nda açık bulunan Temel Eğitim Genel Müdür Yardımcılığına Şemsettin Durmuş, Ortaöğretim Genel Müdür Yardımcılığına Hatice Özdemir, Mesleki ve Teknik Eğitim Genel Müdür Yardımcılığına Mehmet Bal, Din Öğretimi Genel Müdür Yardımcılığına Oğuzhan Özkan, Özel Eğitim ve Rehberlik Hizmetleri Genel Müdür Yardımcılığına Fatih Paça, Özel Öğretim Kurumları Genel Müdür Yardımcılığına Mehmet Baran, Yenilik ve Eğitim Teknolojileri Genel Müdür Yardımcılığına Ahmet Şamil Demircan, Öğretmen Yetiştirme ve Geliştirme Genel Müdür Yardımcılığına Yusuf Akbaş, Ölçme Değerlendirme ve Sınav Hizmetleri Genel Müdür Yardımcılığına Umut Erkin Taş, Hukuk Hizmetleri Genel Müdür Yardımcılığına Ahmet Şimşek, Destek Hizmetleri Genel Müdür Yardımcılığına Mustafa Yıldırım, İnşaat ve Emlak Genel Müdür Yardımcılığına Özer Dumanlı atandı.

Milli Eğitim Bakanlığında açık bulunan Talim ve Terbiye Kurulu üyeliklerine Ahmet Er ve Levent Yazıcı getirildi.

İçişleri Bakanlığı Bilgi Teknolojileri Genel Müdürlüğü Daire Başkanı Mehmet Balıkçılar, Bilgi Teknolojileri Genel Müdür Yardımcılığına, Personel Genel Müdürlüğü Daire Başkanı Osman Doğramacı Personel Genel Müdür Yardımcılığına atandı.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Bakanlık Müşaviri İhsan Yiğit, Teftiş Kurulu Başkanlığı Mülkiye Başmüfettişliğine getirildi.

VALİ YARDIMCISI VE KAYMAKAM ATAMALARI

2 Kasım 2024 tarihli ve 2024/387 sayılı kararla Bilecik Osmaneli Kaymakamı Yüksel Ünal Amasya Vali Yardımcılığına, Ankara Pursaklar Kaymakamı Esengül Korkmaz Çiçekli Karaman Vali Yardımcılığına, Mersin Mezitli Kaymakamı Alp Eren Yılmaz Burdur Vali Yardımcılığına, İstanbul Beyoğlu Kaymakamı Can Aksoy İstanbul Vali Yardımcılığına, Antalya Kumluca Kaymakamı Tekin Erdemir Tokat Vali Yardımcılığına, Mersin Mut Kaymakamı İhsan Ayrancı Afyonkarahisar Vali Yardımcılığına, Tunceli Ovacık Kaymakamı İsmail Erdoğan Artvin Vali Yardımcılığına, Hakkari Derecik Kaymakamı Ömer Faruk Ateş Elazığ Vali Yardımcılığına, Düzce Vali Yardımcısı Cemil Aksak Yalova Vali Yardımcılığına, Burdur Vali Yardımcısı Mehmet Gödek Merdan İzmir Vali Yardımcılığına, Zonguldak Vali Yardımcısı Halil Serdar Cevheroğlu Muğla Vali Yardımcılığına, Aksaray Vali Yardımcısı Ramazan Yıldırım Nevşehir Vali Yardımcılığına, Giresun Vali Yardımcısı Hakan Ezgi Karaman Vali Yardımcılığına, Karaman Vali Yardımcısı Fatih Baysal Zonguldak Vali Yardımcılığına, Amasya Vali Yardımcısı Salih Altun Bursa Vali Yardımcılığına, Afyonkarahisar Vali Yardımcısı Kürşat Güleryüz Bursa Vali Yardımcılığına ve Bayburt Eski Vali Yardımcısı Emine Dilce Şırnak Vali Yardımcılığına atandı.

Yine aynı tarih ve sayılı kararla 121 ilçeye kaymakam ataması yapıldı.