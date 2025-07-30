Erdoğan imzaladı: Atama ve görevden alma kararları Resmi Gazete'de

Bazı bakanlık ve kamu kurumlarına ilişkin atama ve görevden alma kararları Resmi Gazete'de yayımlandı.

AKP Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan imzasıyla yayımlanan kararlara göre;

• İletişim Başkanlığı Başkan Yardımcısı Çağatay Özdemir görevden alındı.

Başkan Yardımcılıklarına ise İlhami Giray Şahin ve Ferhat Pirinççi atandı.

• Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu (TÜBİTAK) Yönetim Kurulu Üyeliklerine ise Prof. Dr. Mehmet Naci İnci, Prof. Dr. Mehmet Bulut, Doç. Dr. Şuayıp Birinci, Murat İkinci ve İsmail Doğan atandı.

• Kentsel Dönüşüm Başkanlığında açık bulunan Başkan Yardımcılığına Savaş Keçeci,

• Milli Eğitim Bakanlığında açık bulunan Destek Hizmetleri Genel Müdür Yardımcılığına Nur Özkaya getirildi.

• Türkiye Taşkömürü Kurumu Genel Müdürlüğünde açık bulunan Genel Müdür Yardımcılığına Mithat Gülsever atandı.

• Türkiye Şeker Fabrikaları A.Ş. Genel Müdürlüğü Yönetim Kurulu Üyeliğine Fatih Altınkayık,

• Devlet Malzeme Ofisi Genel Müdürlüğü Yönetim Kurulu Üyeliğine Selçuk Erdal Günal,

• Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğü Yönetim Kurulu Üyeliğine Mete Saat atandı.

• Tarım ve Orman Bakanlığında açık bulunan Balıkçılık ve Su Ürünleri Genel Müdürü Yardımcılıklarına Erdinç Güneş ve Hüseyin Akbaş atandı.

• Et ve Süt Kurumu Genel Müdürlüğü Genel Müdür Yardımcısı Ahmet Kalkan görevden alındı ve yerine Ceyhun Bozçalar atandı.

12 İLE YENİ MÜFTÜ ATANDI

Resmi Gazete'deki karara göre üç ilin müftüsü görevden aldı, 12 ile ise yeni müftü atandı.

• Elazığ İl Müftüsü İrfan Üstündağ, Sivas İl Müftüsü Ahmet Celalettin Altunkaya ve Uşak İl Müftüsü Burhan Çakır görevden alınırken, Antalya İl Müftülüğüne Mersin İl Müftüsü Aydın Yığman, Artvin İl Müftülüğüne Ertuğran Mehmet Soylu, Elazığ İl Müftülüğüne Yusuf Bingöl, Erzurum İl Müftülüğüne Muğla İl Müftüsü Yaşar Çapçı, Mersin İl Müftülüğüne Antalya İl Müftüsü Nazif Fethi Yalçınkaya, Muğla İl Müftülüğüne Erzurum İl Müftüsü Rüstem Can, Ordu İl Müftülüğüne Osmaniye İl Müftüsü Ali Çakmak, Osmaniye İl Müftülüğüne Ahat Taşçı, Sivas İl Müftülüğüne Hasan Limon, Trabzon İl Müftülüğüne Ordu İl Müftüsü İsmail Çiçek, Uşak İl Müftülüğüne Artvin İl Müftüsü Mesut Harmancı, Yozgat İl Müftülüğüne ise Nihat Kök atandı.

ADLİ TIP KURUMU

• Adli Tıp Kurumu Adli Tıp Üçüncü İhtisas Kurulu Tıbbi Onkoloji Üyeliğine İstanbul Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Senem Karabulut, Adli Tıp Üçüncü İhtisas Kurulu Adli Tıp Üyeliğine Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesi Öğretim Üyesi Dr. Öğr. Üyesi Ümran Taşçı Büyükşahan, Adli Tıp Yedinci İhtisas Kurulu Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Üyeliğine İstinye Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Tülin Tıraje Celkan görevlendirildi.

Adli Tıp Sekizinci İhtisas Kurulu Adli Tıp Üyeliğine ise uzman doktor Abdulvahap Sevin atandı.