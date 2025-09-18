Erdoğan imzaladı: Atama ve görevden alma kararları Resmi Gazete'de

Bazı bakanlık ve kamu kurumlarına ilişkin atama ve görevden alma kararları Resmi Gazete'de yayımlandı.

AKP Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan imzasıyla yayımlanan kararlara göre;

Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı'nda açık bulunan Sigorta Primleri Genel Müdür Yardımcılığı'na İbrahim Özçelik atandı.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı Kırşehir İl Müdürü Murat Konan görevden alınırken, Niğde İl Müdürlüğü'ne Nurettin Kesler, Sakarya İl Müdürlüğü'ne ise Mehmet Uçar getirildi.

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı’nda açık bulunan Teşvik Uygulama ve Yabancı Sermaye Genel Müdür Yardımcılığı’na ise Mehmet Cengiz Arabacı atandı.