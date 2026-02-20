Erdoğan imzaladı: Atama ve görevden alma kararları Resmi Gazete'de

AKP Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan imzasıyla yayımlanan kararla önce Adalet ve İçişleri Bakanlıklarında görevden almalar gerçekleşti.

Adalet Bakanlığı Bakan Yardımcıları Ramazan Can, Hurşit Yıldırım, Mehmet Yılmaz ve Niyazi Acar ile İçişleri Bakanlığı Bakan Yardımcıları Münir Karaloğlu, Mehmet Sağlam ve Mehmet Aktaş görevden alındı.

Boşalan görevlere yeni atamalar yapılırken, valilik ve kaymakamlıklarda da kapsamlı değişikliklere gidildi; 17 ile vali yardımcısı ve 135 ilçeye kaymakam atandı.

AKP Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan imzasıyla yayımlanan atama kararlarına göre, 19 Şubat 2026 tarihli ve 2026/63 sayılı kararla Göç İdaresi Başkanlığı Daire Başkanlığına Iğdır Vali Yardımcısı Abdurrahman Çelebi, Tunceli Vali Yardımcısı Ertuğrul Aslan ve Kastamonu-Tosya Kaymakamı Uğur Ünsal'ın ataması yapıldı.

• Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü Şube Müdürlüğüne Çankırı Vali Yardımcısı Abdulhamit Mutlu atandı.

• Ayrıca, Hüseyin Kaptan'ın Gaziantep Vali Yardımcısı iken 27 Mayıs 2025 tarihli ve 2025/205 sayılı karar ile Şanlıurfa-Ceylanpınar Kaymakamlığına atanmasına dair hüküm iptal edildi.

• Kararla, Burdur-Bucak Kaymakamı Bayram Gale Konya Vali Yardımcılığına, Düzce-Akçakoca Kaymakamı Deniz Pişkin Osmaniye Vali Yardımcılığına, Mersin-Mezitli Kaymakamı Turgay Gülenç Bolu Vali Yardımcılığına, Antalya-Gazipaşa Kaymakamı Selami Korkutata Kütahya Vali Yardımcılığına, Tekirdağ-Malkara Kaymakamı Eyüp Kaykaç Sakarya Vali Yardımcılığına, Diyarbakır-Kocaköy Kaymakamı Şükrü Alperen Göktaş Adıyaman Vali Yardımcılığına, Kayseri-Yahyalı Kaymakamı Hamza Selçuk Hatay Vali Yardımcılığına, Van-Saray Kaymakamı Ökkeş Safa Türkoğlu Kahramanmaraş Vali Yardımcılığına, Şanlıurfa-Bozova Kaymakamı Halil İbrahim Yeşilyurt Sivas Vali Yardımcılığına, Göç İdaresi Başkanlığı Daire Başkanı Soner Divli ve Amasya-Gümüşhacıköy Eski Kaymakamı Baha Büyükkaymakçı Niğde Vali Yardımcılığına atandı.

• Öte yandan, Bayburt-Aydıntepe Kaymakamı Abdulkadir Nar da Siirt Valiliği Hukuk Müşaviri olarak görevlendirildi.

• Kararla, 8 vali yardımcısı ve 16 kaymakamın görev yeri değişirken, 17 ile vali yardımcısı ve 135 ilçeye kaymakam ataması yapıldı.

VALİ ATAMALARINA İLİŞKİN KARAR

Afyonkarahisar, Hakkari, Uşak, Erzurum ve Gümüşhane Valiliğine ilişkin atama kararları da Resmi Gazete'de yayımlandı.

• Erdoğan'ın imzası ile yayımlanan karara göre, Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 2 ve 3'üncü maddeleri gereğince Afyonkarahisar Valiliğine Uşak Valisi Naci Aktaş, Hakkari Valiliğine Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürü İbrahim Taşyapan, Uşak Valiliğine Destek Hizmetleri Dairesi Başkanı Serdar Kartal, Erzurum Valiliğine Gümüşhane Valisi Aydın Baruş ve Gümüşhane Valiliğine Vali-Mülkiye Başmüfettişi Cevdet Atay'ın ataması yapıldı.

BAKAN YARDIMCILIKLARINA YENİ ATAMALAR YAPILDI

Resmi Gazete’de yayımlanan atama karlarına göre, Adalet ve İçişleri Bakanlıklarında atama ve görevden alımlar gerçekleşirken, valiliklerde ve kaymaklılarda da görev değişiklikleri oldu.

Adalet Bakanlığı Bakan yardımcılıklarına, Abdullah Aydoğdu, Burak Ceyhan, Can Tuncay, Sedat Ayyıldız atandı.

İçişleri Bakanlığı Bakan yardımcılıklarına ise Hakkari Valisi Ali Çelik, Afyonkarahisar Valisi Kübra Güran Yiğitbaşı ve Mehmet Cangir atandı.

ADALET BAKANLIĞINDA GÖREVDEN ALMALAR

• Adalet Bakanlığı Bakan Yardımcıları Ramazan Can, Hurşit Yıldırım, Mehmet Yılmaz ve Niyazi Acar görevden alındı.

• Yerlerine Abdullah Aydoğdu, Burak Ceyhan, Can Tuncay ve Sedat Ayyıldız atandı.

İÇİŞLERİ BAKANLIĞINDA GÖREVDEN ALMALAR

• İçişleri Bakanlığı Bakan Yardımcıları Münir Karaloğlu, Mehmet Sağlam, Mehmet Aktaş görevden alındı.

• Bakan Yardımcılıklarına Hakkari Valisi Ali Çelik, Afyonkarahisar Valisi Kübra Güran Yiğitbaşı ve Mehmet Cangir atandı.

GÜRLEK BAKAN YARDIMCILIĞINA ATANANLARI TEBRİK ETTİ

Adalet Bakanı Akın Gürlek, Resmi Gazete'de yayımlanan kararla Adalet Bakanlığı Bakan Yardımcılığına atananları tebrik etti.

Gürlek, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, şu ifadelere yer verdi:

"Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın tensipleri ile Adalet Bakan Yardımcılığı görevine atanan Sayın Can Tuncay, Sayın Burak Ceyhan, Sayın Abdullah Aydoğdu ve Sayın Sedat Ayyıldız'ı tebrik ediyor, üstlendikleri bu önemli görevde ülkemize ve milletimize hayırlı hizmetlerde bulunacaklarına yürekten inanıyorum. Adalet Bakanlığımızda yürüttükleri görevlerinden ayrılan Bakan Yardımcılarımız Sayın Ramazan Can, Sayın Hurşit Yıldırım, Sayın Mehmet Yılmaz ve Sayın Niyazi Acar'a, görev süreleri boyunca sundukları katkılar ve devletimize yaptıkları hizmetler için teşekkür ediyorum."