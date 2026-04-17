Erdoğan imzaladı: Atama ve görevden alma kararları Resmi Gazete'de

AKP Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan tarafından yapılan atamalar Resmi Gazete'de yayımlanarak, yürürlüğe girdi.

AİLE VE SOSYAL HİZMETLER BAKANLIĞI’NDA DEĞİŞİKLİK

Atamalara göre, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı Engelli ve Yaşlı Hizmetleri Genel Müdürü Yasin Akar görevden alınırken yerine Taha Kürşad Sezen atandı.

BÜYÜKELÇİLİKLERDE GÖREV DEĞİŞİMİ

Ayrıca, Bolivya Çokuluslu Devleti Nezdinde Türkiye Cumhuriyeti Büyükelçisi Ertan Yalçın ve Ekvador Cumhuriyeti Nezdinde Türkiye Cumhuriyeti Büyükelçisi Makbule Başak Yalçın merkeze alındı.

Gine-Bissau Cumhuriyeti Nezdinde Türkiye Cumhuriyeti Büyükelçiliğine Mehmet Cem Kahyaoğlu, Macaristan Nezdinde Türkiye Cumhuriyeti Büyükelçiliğine Konsolosluk Hizmetleri ve Yurtdışında Yaşayan Vatandaşlar Genel Müdürü Gülsun Erkul, Nijer Cumhuriyeti Nezdinde Türkiye Cumhuriyeti Büyükelçiliğine İİT ve Müslüman Azınlıklar Genel Müdür Yardımcısı Özgür Arslan, Malezya Nezdinde Türkiye Cumhuriyeti Büyükelçiliğine Kamu Diplomasisi Stratejik İletişim Genel Müdürü Nevzat Uyanık, İsveç Krallığı Nezdinde Türkiye Cumhuriyeti Büyükelçiliğine İnsani ve Teknik Yardımlar Genel Müdürü Korhan Karakoç, Madagaskar Cumhuriyeti Nezdinde Türkiye Cumhuriyeti Büyükelçiliğine Avrupa Konseyi ve İnsan Hakları Genel Müdür Yardımcısı Halime Ebru Demircan atandı.

Ayrıca, Angola Cumhuriyeti Nezdinde Türkiye Cumhuriyeti Büyükelçisi Muhammet Mustafa Çelik merkeze alınırken yerine Özgür Uludüz atandı.

DIŞİŞLERİ VE AFAD’DA ATAMALAR

Dışişleri Bakanlığında açık bulunan Personel Genel Müdür Yardımcılığına ise, Göç Politikaları Genel Müdür Yardımcısı Rıfkı Olgun Yücekök atandı.

Göç Politikaları Genel Müdür Yardımcılığına ise Mert Doğan atandı.

Ayrıca, Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'nda (AFAD) açık bulunan Başkan Yardımcılığına, Yönetim Hizmetleri Genel Müdürü Cengiz Gevrek, Yönetim Hizmetleri Genel Müdürlüğüne Mehmet Ali Öncü, Rehberlik ve Denetim Başkanlığına Bayram İzzet Taşçı atandı.

Milli Eğitim Bakanlığı'nda açık bulunan Yenilik ve Eğitim Teknolojileri Genel Yardımcılığına ise Mahmut Çolak atandı.