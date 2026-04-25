Erdoğan imzaladı: Atama ve görevden alma kararları Resmi Gazete'de

Resmi Gazete'de yayımlanan Cumhurbaşkanı kararlarıyla birçok bakanlık ve kamu kurumunda üst düzey atama ve görevden alma gerçekleşti.

Kararlara göre, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığında açık bulunan Personel Genel Müdür Yardımcılığı görevine Tarık Tanguroğlu atandı.

ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK BAKANLIĞINDA ATAMALAR

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığında Strateji Geliştirme Başkanlığına Fatih Enes Bot, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Eğitim ve Araştırma Merkezi Başkanlığına Ömer Faruk Öztürk, Türkiye İş Kurumu Genel Müdür Yardımcılığına ise İbrahim Oğuzhan Yıldırım atandı.

TEİAŞ'TA GÖREV DEĞİŞİMİ

Türkiye Elektrik İletim A.Ş. Genel Müdürlüğünde de görev değişiklikleri yapıldı. TEİAŞ Genel Müdürü ve Yönetim Kurulu Başkanı Orhan Kaldırım ile Genel Müdür Yardımcısı Deniz Coşkun görevden alındı. TEİAŞ Genel Müdür Yardımcılığına Serhat Metin atanırken, Yönetim Kurulu Üyeliklerine Ahmet Özkaya, Mustafa Pustu ve Süleyman Önel getirildi.

MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞINDA BAKAN YARDIMCISI DEĞİŞTİ

Milli Eğitim Bakanlığında Bakan Yardımcısı Nazif Yılmaz görevden alındı. Bakan Yardımcılığına, Talim ve Terbiye Kurulu Başkanı Cihad Demirli atandı.

Aynı karar kapsamında Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığına Cem Gençoğlu, Talim ve Terbiye Kurulu Üyeliklerine Halil İbrahim Topçu ile Hatice Çelik atandı.

Ortaöğretim Genel Müdürlüğüne Cengiz Mete, Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürlüğüne ise Emre Topoğlu getirildi.

TİCARET BAKANLIĞINDA GÖREVDEN ALMALAR

Ticaret Bakanlığı Ürün Güvenliği ve Denetimi Genel Müdür Yardımcıları Mehmet Halil Madazlı ve Ahmet Karabay görevden alındı.

DHMİ'YE İKİ YÖNETİM KURULU ÜYESİ

Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdürlüğünde açık bulunan Yönetim Kurulu Üyeliklerine Fatih Çakmak ve Mustafa Akkaya atandı.