Erdoğan imzaladı: Atama ve görevden alma kararları Resmi Gazete'de

Bazı bakanlıklara ilişkin atama ve görevden alma kararları Resmi Gazete'de yayımlandı.

AKP'li Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla yayımlanan kararlara göre, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, Çevre Yönetimi Genel Müdür Yardımcısı Haluk Şahin Yazgı görevinden alınırken, yerine Semih İlker Sanaç atandı.

Bazı illerde Çevre ve Şehircilik il müdürleri görevden alındı. Görevden alınan isimler şu şekilde:

Malatya Çevre ve Şehircilik İl Müdürü Ali Laloğlu





Eskişehir Çevre ve Şehircilik İl Müdürü Hikmet Çelik





Kayseri Çevre ve Şehircilik İl Müdürü Sibel Livdumlu





Yalova Çevre ve Şehircilik İl Müdürü Murat Alacatı





Balıkesir Çevre ve Şehircilik İl Müdürü Kadir Kandemir

Öte yandan Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Yüksek Fen Kurulu Üyesi Atilla Ünal da görevden alınan bir diğer isim oldu.

Kültür ve Turizm Bakanlığında açık bulunan Bilecik İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü görevine Kürşat Bozkurt getirildi.