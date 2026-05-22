Erdoğan imzaladı: Atama ve görevden alma kararları Resmi Gazete'de
AKP’li Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın imzasıyla yayımlanan Resmi Gazete kararlarıyla bazı bakanlıklarda görev değişikliklerine gidildi. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı’nda genel müdür yardımcısı ve çok sayıda il müdürü görevden alınırken, Kültür ve Turizm Bakanlığı’nda da yeni atama yapıldı.
AKP'li Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla yayımlanan kararlara göre, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, Çevre Yönetimi Genel Müdür Yardımcısı Haluk Şahin Yazgı görevinden alınırken, yerine Semih İlker Sanaç atandı.
GÖREVDEN ALINAN İSİMLER
Bazı illerde Çevre ve Şehircilik il müdürleri görevden alındı. Görevden alınan isimler şu şekilde:
- Malatya Çevre ve Şehircilik İl Müdürü Ali Laloğlu
- Eskişehir Çevre ve Şehircilik İl Müdürü Hikmet Çelik
- Kayseri Çevre ve Şehircilik İl Müdürü Sibel Livdumlu
- Yalova Çevre ve Şehircilik İl Müdürü Murat Alacatı
- Balıkesir Çevre ve Şehircilik İl Müdürü Kadir Kandemir
Öte yandan Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Yüksek Fen Kurulu Üyesi Atilla Ünal da görevden alınan bir diğer isim oldu.
Kültür ve Turizm Bakanlığında açık bulunan Bilecik İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü görevine Kürşat Bozkurt getirildi.