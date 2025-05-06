Erdoğan imzaladı: Atatürk Havalimanı'nın terminal binaları 'Teknopark' ilan edildi

Atatürk Havalimanı terminal binaları, Resmi Gazete'de bugün (6 Mayıs Salı) yayımlanan kararla teknopark ilan edildi.

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, teknoparka "Terminal İstanbul" ismiyle hizmet sunacağını duyurdu.

Sosyal medya üzerinden konuya dair paylaşım yapan Kacır, şu ifadeleri kullandı:

"Bugün Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla Resmi Gazetede yayımlanan kararla, Atatürk Havalimanı Terminal Binaları “teknopark” ilan edildi. Bilişim Vadisi'ne bağlı kurulan teknopark, 'Terminal İstanbul' markasıyla dünyanın en büyük teknoloji girişimciliği merkezi olarak hizmet sunacak. Binlerce teknoloji girişimi bu merkezde doğacak, büyüyecek ve yatırımcılarla buluşacak. Kamu ve özel sektörden çok sayıda paydaş kurumla birlikte İstanbul’u küresel düzeyde bir girişimcilik merkezi yapacağız. Bu dev merkezde kuracağımız bilim merkezi, yazılım ve yapay zeka okulu ile teknoloji atölyeleri de farklı yaş gruplarına ev sahipliği yapacak."