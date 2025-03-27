Erdoğan imzaladı: Bazı kurumların yapısı yeniden belirlendi

Cumhurbaşkanlığı Teşkilatı’nda yeni düzenlemeler içeren Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi Resmi Gazete’de yayımlandı.

AKP Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan imzasıyla yayımlanan 182 numaralı kararnameyle, İstatistik Konseyi’nin yapısı değiştirildi, bazı kurumlarda yeni daire başkanlıkları kuruldu.

Kararnameye göre, İstatistik Konseyi’nin üye yapısı yeniden düzenlendi. Konsey, başkanın başkanlığında, bakanlıkları temsilen en az genel müdür düzeyinde birer üyenin yanı sıra çeşitli kamu kurum ve kuruluşlarının temsilcilerinden oluşacak şekilde yeniden yapılandırıldı.

Vakıflar Genel Müdürlüğü bünyesinde yer alan Yatırım ve Emlak Daire Başkanlığı’nın adı “Emlak Daire Başkanlığı” olarak değiştirildi. Ayrıca Proje ve Yapım Daire Başkanlığı, Vakıf Eğitim Daire Başkanlığı ile Bilgi İşlem Daire Başkanlığı olmak üzere üç yeni daire başkanlığı kuruldu.

Türkiye Yazma Eserler Kurumu Başkanlığı çatısı altında ise “Yazma Mushaflar Dairesi Başkanlığı” kuruldu. Kurulan yeni başkanlıkların görev ve yetkilerine dair ayrıntılar kararnameyle birlikte yayımlandı.

Düzenlemeyle birlikte çeşitli kurumlara ait yeni kadrolar da ihdas edildi.