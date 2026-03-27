Erdoğan imzaladı: Bazı mesleklere toplu taşıma ücretsiz oldu

Kamu kurum ve kuruluşlarının ürettiği bazı mal ve hizmetlerden ücretsiz veya indirimli yararlanacakların kapsamını belirleyen Cumhurbaşkanı Kararı, Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Yeni düzenlemeyle birlikte belirli hizmet kollarında görev yapan kamu personelinin şehir içi ulaşım imkanlarından bedelsiz faydalanmasının önü açıldı. Karar kapsamında, Ticaret Bakanlığı bünyesinde görev yapan gümrük muhafaza memurları ile Tarım ve Orman Bakanlığı’na bağlı orman muhafaza memurları, belediyelere ait toplu taşıma araçlarını ücretsiz kullanabilecek.

Söz konusu personel, görevlerini yerine getirirken ya da günlük yaşamlarında belediyelere ait otobüs, metro ve tramvay gibi şehir içi ulaşım araçlarından herhangi bir ücret ödemeden yararlanabilecek. Uygulamanın, 31 Aralık 2027 tarihine kadar geçerli olacağı bildirildi.