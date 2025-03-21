Erdoğan imzaladı: Bazı metro hatlarının yönetimi İBB'den alındı!

Üniversite diploması iptal edilen Türkiye Belediyeler Birliği (TBB) Başkanı ve İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nın “suç örgütü yöneticiliği” kapsamında başlattığı “yolsuzluk” ve “terör” suçlamalarına ilişkin iki ayrı soruşturma nedeniyle önceki gün gözaltına alınmasına yönelik tepkiler sürerken, bir müdahale de raylı sistem projeleri üzerinden geldi.

21 Mart 2025 tarihli Resmî Gazete’de yayımlanan Cumhurbaşkanı Kararı ile İstanbul’da yapımı süren Kazım Karabekir–Topağacı–Ümraniye Spor Köyü Raylı Sistem Hattı, İBB’nin yetkisinden alınarak Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı’na devredildi.

AKP Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan imzasıyla yayımlanan karar, 25 Ekim 2010 tarihli Bakanlar Kurulu kararına dayanılarak alındı ve şehir içi ulaşım projelerinin merkezi yönetimce devralınmasının önünü açan yasal çerçeveye dayandırıldı.

KARARIN DETAYLARI

- Karara göre, Kazım Karabekir-Topağacı-Ümraniye Spor Köyü Raylı Sistem Hattı projesi, Bakanlık tarafından üstlenilecek.

- Bu değişiklik, ilgili kararnamenin 3. maddesinin (a) bendinin (7) alt bendi olarak güncellendi.

- Karar, 20 Mart 2025 itibarıyla yürürlüğe girdi.