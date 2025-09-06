Erdoğan imzaladı: Bazı özelleştirme kararları Resmi Gazete'de

Özelleştirme İdaresi Başkanlığı'nın (ÖİB) bazı nazım ve uygulama imar planı değişikliği kararlarına onay verildi.

Konuya ilişkin AKP Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın onayladığı kararlar, Resmi Gazete'de yayımlandı.

Buna göre, mülkiyeti Maliye Hazinesi adına kayıtlı, özelleştirme kapsam ve programında bulunan Diyarbakır'ın Ergani ilçesi Şirinevler Mahallesi'ndeki bazı taşınmazlar için ÖİB tarafından hazırlanan çevre düzeni ve imar planı değişikliği onaylandı.

Mülkiyeti özelleştirme kapsam ve programında bulunan Sümer Holding AŞ adına kayıtlı, Muğla'nın Datça ilçesi İskele Mahallesi'ndeki bazı taşınmazlara ilişkin ÖİB tarafından hazırlanan çevre düzeni ve imar planına onay verildi.

İMAR PLANLARINA İTİRAZLAR REDDEDİLDİ

Mülkiyetleri Maliye Hazinesi, Türkiye Elektrik İletim AŞ, Elektrik Üretim AŞ ve ÖİB adlarına kayıtlı, özelleştirme kapsam ve programındaki Aydın'ın Didim ilçesi Çamlık Mahallesi'ndeki bazı taşınmazlara yönelik hazırlanan nazım ve uygulama imar planına askı sürecinde yapılan itirazlar reddedildi.

Mülkiyeti Maliye Hazinesi adına kayıtlı, özelleştirme kapsam ve programındaki Muğla'nın Ula ilçesi Akyaka Mahallesi'ndeki bazı taşınmazlara yönelik hazırlanan nazım ve uygulama imar planına askı sürecinde yapılan itirazların reddedilmesi uygun bulundu.

Mülkiyeti Maliye Hazinesi adına kayıtlı, özelleştirme kapsam ve programındaki Muğla'nın Datça ilçesi Datça Mahallesi'ndeki bazı taşınmazlara yönelik hazırlanan ilave koruma amaçlı nazım ve uygulama imar planları değişikliklerine askı sürecinde yapılan itirazların da reddedilmesi kararlaştırıldı.