Erdoğan imzaladı: Bazı taşınmazlar ulaştırma projeleri için kamulaştırılacak

Bursa’da Nilüfer ve Osmangazi ilçelerindeki bazı taşınmazlar, kentteki ulaştırma projeleri kapsamında acele kamulaştırıldı. Karar, Resmî Gazete’de yayımlandı. Bursa-Emek-Şehir Hastanesi Hafif Raylı Sistem Hattı Projesi ve YHT gar binasına erişim yollarının yapımı için taşınmazlar tapuda Hazine adına tescil edilecek.

  • 19.03.2026 08:34
  • Güncelleme: 19.03.2026 08:36
Kaynak: AA
Bursa'nın Nilüfer ve Osmangazi ilçelerindeki bazı taşınmazların, kentteki ulaştırma projeleri kapsamında acele kamulaştırılması kararlaştırıldı.

Konuya ilişkin Cumhurbaşkanı Kararı, Resmi Gazete'de yayımlandı.

Buna göre, Bursa-Emek-Şehir Hastanesi Hafif Raylı Sistem Hattı Projesi kapsamında hattın üstüne inşa edilmesi planlanan YHT gar binasına erişimi sağlayacak kara yolu ve istasyon bağlantı yollarının yapımı amacıyla Nilüfer ve Osmangazi'deki bazı taşınmazlar ile üzerlerindeki muhdesatın, tapuda Hazine adına tescil edilmek üzere Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Altyapı Yatırımları Genel Müdürlüğünce acele kamulaştırılmasına karar verildi.

